卡洛斯·米格尔·佩雷拉大使

​​凡事落到古巴头上总会变得无比艰难。即使是在大流行时期也不允许古巴人得以喘息。 中国最大的电商平台阿里巴巴创始人马云及其同名基金会，无视现任美国总统的仇外和种族主义言论，在3月13日宣布将向美国捐赠50万份新冠肺炎快速检测试剂盒和100万只口罩。在此之前，他已经向日本、韩国、意大利、伊朗和西班牙等其他多个疫情最严重的国家捐赠了医疗物资，并且呼吁各国在这场艰苦的且不平等的战斗中联合起来。第二批向欧洲捐赠的防疫物资已于3月16日运抵比利时列日机场。当天他还宣布将向埃塞俄比亚运送另一批医疗物资，以帮助54个非洲国家抗击疫情。次日，一架为意大利红十字会运送医疗物资的航班从杭州飞往罗马，并且他表示有更多的试剂盒和口罩已经上路。同日，另一架载有大约50万只口罩和其他帮助西班牙抗击新冠肺炎医疗设备的飞机抵达了西班牙萨拉戈萨。当天，他在自己的推特账号上用西班牙语写道：“Este virus lo paramos entre todos.（让我们所有的人一起阻止病毒）” 一天后，另一批支援比利时和法国的物品抵达了列日机场。中国新闻机构新华社特别提到了马云公益基金会加大向受灾国家提供支持的力度，特别是对意大利、比利时、西班牙、斯洛文尼亚、法国、奥地利、丹麦、德国、爱尔兰和荷兰等国。在3月19日，他宣布将向亚洲邻国印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国捐赠物资。21日，他又向阿富汗、孟加拉国、柬埔寨、老挝、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡等国运送了紧急医疗物资。几天后，另外一批货物也送抵了阿塞拜疆、不丹、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和越南。共计有23个亚洲国家收到了捐赠。3月22日，随着大流行的持续发展，其影响也触及至拉丁美洲和加勒比地区。马云随后发布了新的推文，并宣布将向该地区包括古巴、阿根廷、巴西、智利、厄瓜多尔、多米尼加和秘鲁在内的24个国家/地区捐赠200万只口罩、40万个试剂盒和104台呼吸机。3月24日，中国驻巴拿马大使、也是我的同事及朋友魏强证实了该国即将收到其捐赠的10万只口罩和试剂盒。就在3月30日，马云再次宣布了将向该地区另外运送包括呼吸机、手套和医疗防护服在内的物资。#One world，one fight （同一个世界，同一场战斗）的主题标签成为了网络趋势。但是，在如此多的新闻和公告中，其中有一批货物或将无法运送至目的地。造成这一状况出现的原因是，受雇于他的美国企业承运人，在最后一刻拒绝了他的指示，理由是美国当值政府部门加剧了对该目的地国所实施的经济、商业和金融封锁政策，因而阻止了该企业的行动。阿里巴巴和马云公益基金会创始人作出了高贵的、巨大的且值得称赞的努力，这一成果已遍及至全球50多个国家，可是却无法触及古巴本土，无论这些资源对于帮助这座安的列斯小岛进行战斗有多么的重要。正是这种不公正的、任意的且非法的封锁破坏了一切。感谢马先生对我们的惦念，以及他本人和马云公益基金会为了将捐赠物资送达至目的地而仍在做出的努力。凡事落到古巴头上总会变得无比艰难，这就是为什么每一项成就，每一次小小的进步，都是在反抗恶魔过程中的一次巨大的胜利。

古巴驻华大使馆