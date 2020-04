La pandemia demuestra la necesidad de cooperación pese a las diferencias políticas/大流行表明尽管存在政治分歧但仍需合作

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba/ 古巴外交部声明

El impacto de la COVID19 puede medirse ya y podrá evaluarse en el futuro por la impresionante cantidad de personas infectadas, por las cifras inaceptables de muertes, por el daño indiscutible a la economía mundial, a la producción, el comercio, el empleo y los ingresos personales de millones de personas. Es una crisis que rebasa con creces el ámbito sanitario.

现在已经可以衡量出新冠肺炎疫情的影响,并且今后还可以根据大量的确诊感染者人数、令人难以接受死亡病例数字、对世界的经济、生产、贸易、就业和数百万人的收入造成的无可争议的损失进行评估。这场危机已远远超出了医疗卫生应对范畴。

La pandemia llega y se propaga en un escenario previamente caracterizado por la abrumadora desigualdad económica y social entre y dentro de las naciones, con flujos migratorios y de refugiados sin precedentes; en el que la xenofobia y la discriminación racial vuelven a aflorar; y en el que los impresionantes avances de la ciencia y la tecnología, particularmente en materia de salud, se concentran cada vez más en el negocio farmacéutico y la comercialización de la medicina, en vez de dirigirse a asegurar el bienestar y la vida saludable de las mayorías.

由于国家之间和国家内部存在的巨大的经济和社会不平等, 随着移民和难民数量达到空前规模, 这场大流行病在一个此前已具有突出特点的环境中发生了蔓延和扩散,仇外心理和种族歧视也再次出现,科学技术尤其是在健康方面取得的令人瞩目的进步越来越集中用于商业制药和药品营销,而非用于保障大多数的福祉和健康生活。

Llega a un mundo lastrado por patrones de producción y consumo que se sabe son insostenibles e incompatibles con la condición agotable de los recursos naturales de los que depende la vida en el planeta, particularmente en los países más industrializados y entre las élites de los países en desarrollo.

这场疾病蔓延到了一个被生产和消费模式所压制的世界,而这种模式已被知晓是不可持续的,并且与地球上的生命所依赖的自然资源的枯竭状况,特别是在工业化程度最高的国家和发展中国家的精英阶层的情况所不相容的.

Antes de que se identificara al primer enfermo, había 820 millones de personas hambrientas en el mundo, 2 mil 200 millones sin servicios de agua potable, 4 mil 200 millones sin servicios de saneamiento gestionados de forma segura y 3 mil millones sin instalaciones básicas para el lavado de las manos.

在检测出第一位患者之前,世界上有8.2亿饥饿人口,有22亿人缺乏安全的饮用水,有42亿人无法获得安全的卫生服务,还有30亿人缺乏基本的洗手设施.

Ese escenario resulta más inadmisible cuando se conoce que a nivel global se emplean al año unos 618 mil 700 millones de dólares estadounidenses solo en publicidad, junto a un billón 8 mil millones de dólares estadounidenses en gasto militar y de armamentos, que resultan totalmente inútiles para combatir la amenaza de la COVID19, con sus decenas de miles de muertes.

更让人无法接受的情况是,在全球范围内,每年仅广告一项的花费就高达6187亿美元,再加上10080亿美元的军费和武器装备开支,这对于抗击已导致数万人死亡的新冠肺炎所造成的威胁是毫无用处的.

El virus no discrimina entre unos y otros. No lo hace entre ricos y pobres, pero sus efectos devastadores se multiplican allí donde están los más vulnerables, los de menos ingresos, en el mundo pobre y subdesarrollado, en los bolsones de pobreza de las grandes urbes industrializadas. Se siente con especial impacto ahí donde las políticas neoliberales y de reducción de los gastos sociales han limitado la capacidad del Estado en la gestión pública.

这种病毒是不会歧视任何人的。 它不区分富人和穷人,但是在世界上最贫穷的、最不发达的地区,在工业化大城市的贫困地区,在最脆弱、收入最低的地区,其破坏性后果会成倍增加。 在新自由主义政策和社会支出减少限制了国家在公共管理方面能力的地去,也感受到了特别的影响

Cobra mayores víctimas donde se han recortado los presupuestos gubernamentales dedicados a la salud pública. Provoca mayor daño económico donde el Estado tiene pocas posibilidades o carece de opciones para salir al rescate de quienes pierden el empleo, cierran sus negocios y sufren la reducción dramática o el fin de sus fuentes de ingresos personales y familiares. En los países más desarrollados, produce más muertes entre los pobres, los inmigrantes y, específicamente en Estados Unidos, entre los afroamericanos y los latinos.

在削减用于公共卫生政府预算的地区出现了更多的受害者。 在一个国家几乎没有机会或缺乏选择来挽救那些失去工作、贸易中断并且遭受着个人或家庭收入锐减或失去了收入来源的情况下,这会造成更大的经济损失。 在较发达国家,特别是在美国,这次疫情在穷困人群、移民、非洲裔美国人和拉丁裔人群中造成了更多的死亡。

Como agravante, la comunidad internacional afronta esta amenaza global en momentos en que la mayor potencia militar, económica, tecnológica y comunicacional del planeta despliega una política exterior dirigida a atizar y promover los conflictos, las divisiones, el chauvinismo y posiciones supremacistas y racistas.

更严峻的是,国际社会在面对这场全球性的威胁时,还遭受了来自世界上拥有最强大的军事、经济、技术和通信力量的大国所部署的外交政策,而这项政策试图煽动并加剧冲突、分裂、沙文主义以及至上主义和种族主义立场。

En instantes en que enfrentar globalmente la pandemia requiere impulsar la cooperación y estimular el importante papel de las organizaciones internacionales, particularmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el actual gobierno de los Estados Unidos ataca al multilateralismo y busca descalificar el reconocido liderazgo de la OMS. Continúa, además, en su mezquina intención de aprovechar el momento para imponer su dominación y agredir a países con cuyos gobiernos tiene discrepancias.

在全球面对大流行的时刻,需要加强合作并进一步发扬国际组织的重要作用,特别是联合国和世界卫生组织的作用,而美国现任政府却对多边主义发起抨击,并试图取消世卫组织所被公认的领导资格。 此外,它还想利用当下的时机,强加自己的统治地位,并对其他与其政府有分歧意见的国家进行攻击。

Son ejemplos ilustrativos las recientes y graves amenazas militares contra la República Bolivariana de Venezuela y la proclamación anteayer, por parte del presidente de los Estados Unidos, del Día y la Semana Panamericanos del 14 al 18 de abril, acompañada de declaraciones neocoloniales e inspiradas en la Doctrina Monroe contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, en recordación de la Conferencia Panamericana, condenada hace 130 años por José Martí. Por esos mismos días, se produjeron, en 1961, los combates de Playa Girón.

几件典型的事例是近期针对委内瑞拉玻利瓦尔共和国的军事威胁,以及美国总统前天宣布,为了纪念泛美会议,将设立“泛美会议纪念日”,并且将4月14日至18日设为“泛美会议周”,同时他还发表了受到“门罗主义”启发而针对委内瑞拉,尼加拉瓜和古巴的新殖民主义宣言,而在130年前,何塞·马蒂曾对这项会议进行了谴责。吉隆滩战役爆发于1961年该会议举行的同期。

Otro ejemplo es el ataque inmoral y persistente contra el esfuerzo cubano de brindar solidaridad a aquellos países que han solicitado cooperación para enfrentar la COVID19. En vez de dedicarse a promover la cooperación y estimular una respuesta conjunta, altos funcionarios del Departamento de Estado de ese país dedican su tiempo a emitir declaraciones de amenaza contra aquellos gobiernos que, ante el drama de la pandemia, optan soberanamente por solicitar ayuda a Cuba.

另外一个例子是,对于古巴为响应其他国家提出的合作抗击新冠肺炎的请求而努力提供的援助,美国对此发起的不道德的且持续的攻击。美国国务院的高级官员们没有致力于推动合作和鼓励各国共同做出应对,反而将时间花在对那些政府的进行威胁上。那些政府面对大流行病,向古巴寻求援助是出于自主的选择。

Estados Unidos comete un crimen y lo saben sus funcionarios cuando, al atacar en medio de una pandemia la cooperación internacional que brinda Cuba, se propone privar a millones de personas del derecho humano universal a los servicios de salud.

美国犯下了一项罪行且他们的官员对此均知晓,在大流行期间针对古巴提供的国际合作发动的攻击,其目的便是要剥夺数百万人享有医疗服务的普遍人权。

La dimensión de la actual crisis nos obliga a cooperar y a practicar la solidaridad, incluso reconociendo diferencias políticas. El virus no respeta fronteras ni ideologías. Amenaza la vida de todos y es de todos la responsabilidad de enfrentarlo. Ningún país debería asumir que es suficientemente grande, rico o poderoso para defenderse por sí solo, en aislamiento y desconociendo los esfuerzos y las necesidades de los demás.

当前的危机规模迫使我们要进行合作并贯彻团结,甚至是要承认政治分歧。 这种病毒不分国界或意识形态。 它威胁着每个人的生命,每个人都应对此承担责任。 任何国家都不应认为自己是足够伟大的,富裕的或强大到可以孤立地去保卫自己的国家,而孤立和无视他国所做的努力和提出的需求

Es urgente compartir y ofrecer información de valor y confiable.

共享和提供有价值的且可靠的信息是大家迫切需要的。

Hay que dar los pasos que permitan coordinar la producción y distribución de equipamiento médico, medios de protección y medicinas, con un sentido de justicia. Aquellos países con mayor disponibilidad de recursos deben compartir con los más afectados y con los que llegan a la pandemia menos preparados.

必须采取措施,本着正义感来协调医疗设备、防护用具和药品的生产及分配。那些拥有更多资源的国家应当与受到本次大流行影响更严重的以及缺乏应对准备的国家分享资源。

Con ese enfoque se trabaja desde Cuba. Con él se intenta aportar la humilde contribución de una nación pequeña, con escasas riquezas naturales y sometidas a un largo y brutal bloqueo económico. Hemos podido acumular durante décadas experiencia en el desarrollo de la cooperación internacional en materia de salud, reconocida generosamente por la Organización Mundial de la Salud y nuestras contrapartes.

古巴正是本着这种做法开展工作。 作为一个自然资源稀少并且长期受到残酷的经济封锁的小国家,仍努力去贡献绵薄之力。 至今我们已经在开展全球卫生事务国际合作方面积累了数十年的经验,获得了世界卫生组织以及我们的合作伙伴的慷慨认可。

En las últimas semanas, hemos respondido a solicitudes de cooperación sin detenernos a evaluar coincidencias políticas o ventajas económicas. Hasta el momento, se han destinado 21 brigadas de profesionales de la salud para sumarse al esfuerzo nacional y local de 20 países, que se añaden o refuerzan a las brigadas de colaboración médica en 60 naciones, que se han incorporado al esfuerzo de combatir esta enfermedad en donde ya prestaban servicios.

在过去的几周中,我们响应了多国的合作要求,而没有凭借政治主张是否一致或经济是否有优势去停止提供帮助。 迄今为止,我们已经派出了21支由专业卫生人员组成的医疗队帮助20个国家和地区开展救治,增加或加强了在60个国家提供医疗合作的医疗队规模,他们已经在提供服务的国家与这场疾病展开战斗。

También hemos compartido algunos de los medicamentos producidos por la isla que, según nuestra práctica, tienen eficacia probada en la prevención o el tratamiento de la enfermedad. Adicionalmente, nuestro personal médico ha participado desde Cuba y vía teleconferencias en consultas y debates sobre tratamientos específicos para pacientes o grupos particulares de estos en varios países.

我们还分享了我国生产的一些药物,根据我们的实践经验,这些药物已被证明具有预防或治疗该疾病的功效。 此外,在古巴的医务人员还通过电话会议参与了在多个国家针对特定患者或人群实施的特殊治疗方法的咨询和探讨。

Ese esfuerzo se lleva a cabo sin descuidar la responsabilidad de proteger a la población cubana, lo cual se cumple con rigor pese a las inmensas limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Todo el que desee conocer, encontrará los datos que sustentan esta afirmación, pues son públicos. Todo el que tenga un ápice de decencia, comprenderá que el bloqueo plantea a Cuba una presión extraordinaria para garantizar los insumos materiales y los equipos que sostienen el sistema de salud pública y las condiciones específicas para enfrentar esta pandemia.

尽管受到美国的经济、商业和金融封锁造成的巨大限制,但我国在努力为他国提供帮助的同时,仍然严格落实保护古巴人民的责任。 每个想了解情况的人都可以找到支持这种观点的数据,因为这些数据都是公开的。任何正直的人都会明白,封锁对于古巴确保维持公共卫生系统的物质供应和设备以及应对这一大流行的特殊条件构成了何等巨大的压力。

Un ejemplo reciente fue el de un cargamento de ayuda procedente de China que no pudo trasladarse a Cuba porque la empresa transportista alegó que el bloqueo económico de los Estados Unidos se lo impedía. Frente a él, altos funcionarios del Departamento de Estado han tenido la desvergüenza de declarar que los Estados Unidos sí exportan a Cuba tanto medicinas como equipos médicos. No son capaces, sin embargo, de respaldar esas falsedades con un solo ejemplo de alguna transacción comercial entre los dos países.

最近一个例子是来自中国的援助物资却无法运抵古巴, 其原因是负责承运的企业声称美国的经济封锁阻碍了他们的行动。 对于这一情况,美国国务院的高级官员们却厚颜无耻地宣布美国已向古巴出口了药品和医疗设备。 但是,他们无法用两国之间仅有的一个在某些商业领域开展交易的例子来支撑那些虚假的陈述。

Es sabido y está más que fundamentado que el bloqueo económico es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba, para la prosperidad del país y para el bienestar de los cubanos. Esa dura realidad, que se debe única y exclusivamente a la empecinada y agresiva conducta del gobierno de los Estados Unidos, no nos impide ofrecer nuestra ayuda solidaria. No la negamos a nadie, ni siquiera a ese país que tanto daño nos provoca, si fuera el caso.

众所周知并且最根本的原因是,经济封锁是影响古巴的发展、国家繁荣和古巴人民福祉的主要障碍。 这种完全是由于美国政府的顽固和侵略行为造成的残酷的事实,丝毫没能阻止我们提供团结援助。

Cuba tiene el convencimiento de que el momento reclama cooperación y solidaridad. Sostiene que un esfuerzo internacional y políticamente desprejuiciado para desarrollar y compartir la investigación científica y para intercambiar las experiencias de diversos países en la labor preventiva, la protección de los más vulnerables y las prácticas de conducta social, ayudará a acortar la duración de la pandemia y a reducir el ritmo de las pérdidas de vidas. Cree firmemente que el papel y el liderazgo de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud son imprescindibles.

我们不会拒绝帮助任何人,甚至不会拒绝给造成我们如此巨大伤害的国家提供帮助,如果出现这种(他们向我们求助)情况。 古巴深信,目前仍需要开展合作与团结。我们认为,只有从国际努力且不带有政治的偏见去发展和分享科学研究,并围绕各国在预防工作、保护最弱势群体和社会行动方面的经验进行交流,才能有助于缩短大流行的持续时间并降低病死率。古方坚信联合国和世界卫生组织的作用和领导是至关重要的。

La expansión viral se detendrá eventualmente, más rápido y con menos costo, si actuamos de conjunto.

如果我们共同行动,病毒的扩张最终将以更快的速度和更低的成本被遏制。

Quedará entonces la crisis económica y social que viene provocando a su paso y cuyas dimensiones nadie es capaz de vaticinar con certeza.

随着疫情到来的将是经济和社会危机,没有人能够准确地预测出这场危机的规模。

No puede esperarse a ese momento para aunar voluntades en aras de superar los grandes problemas y amenazas que encontraremos y responder a los que arrastramos desde antes que la pandemia comenzara a cobrar las primeras vidas.

我们不能指望在大流行开始夺走第一条生命之前,便能够发现并应对我们所面临的那些大问题及威胁,从而来统一意志。

Si no se garantiza para los países en desarrollo el acceso a la tecnología que suele concentrarse en los países más industrializados, incluyendo especialmente en el ámbito de la salud, y si estos no se disponen a compartir sin restricciones y egoísmos los avances de la ciencia y sus productos, la inmensa mayoría de la población del planeta quedará tan o más expuesta que hoy, en un mundo cada vez más interconectado.

如果不能确保发展中国家获得通常集中在大多数工业化国家中的技术,特别是在健康领域的技术,并且那些国家不愿毫无限制且无私地与他国分享他们在科技中取得的进步和研发的产品,将会使地球上有绝大多数人口,其程度不亚于当前甚至是远超现状的人数,被暴露在一个日益相互联系的世界中。

Si no se eliminan las medidas económicas coercitivas motivadas por razones políticas contra países en desarrollo y si a estos no se les exonera la agobiante e impagable deuda externa y se les libra del tutelaje despiadado de las organizaciones financieras internacionales, no se podrá confiar en la ilusión de que habrá una mejor capacidad de respuesta a las desigualdades económicas y sociales que, aun sin pandemia, matan cada año a millones, sin discriminar niños, mujeres o ancianos.

如果不能消除针对发展中国家出于政治动机的强制性经济措施,不能免除他们去偿还难以承受的且无法支付的外债,也不能摆脱国际金融组织的残酷束缚,那么将无法让人们相信今后将有更好的能力来应对经济和社会不平等的幻想。即使没有大流行,这种不平等的现象每年也会造成数百万人丧生,无论是儿童、妇女或是老人。

La amenaza a la paz y la seguridad internacional es real y las agresiones constantes contra determinados países la agravan.

对国际和平与安全的威胁是真实存在的,针对某些国家的不断侵略变得更加严重。

Es muy difícil esperar que el fin eventual de la pandemia conducirá a un mundo más justo, más seguro y más decente si la comunidad internacional, representada por los gobiernos de cada país, no se apresura desde ahora a conciliar y adoptar decisiones que hasta el momento han demostrado ser tercamente evasivas.

如果每个国家政府代表的国际社会,从现在起仍不加快做出和解,并继续采取目前已被证明是在顽固地回避问题的决策,那么很难期待这场大流行的最终结局是将这个世界变得更加公平、安全和体面。

Quedará también la incertidumbre sobre cuán preparada estará la humanidad para la próxima pandemia.

人类将如何准备应对下一次大流行的出现,仍然存在着不确定性。

Aún es tiempo de actuar y de movilizar la voluntad de los que hoy tienen la responsabilidad de hacerlo. Si se deja para las futuras generaciones, podrá ser demasiado tarde.

现在仍然是采取行动并动员那些现在有责任去采取行动的人们的时候。 如果将这些事情留给子孙后代去做,那将真的是为时已晚。

La Habana, 16 de abril de 2020/ 哈瓦那 2020 年4月16日

