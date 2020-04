¿Es ignorante o inhumano?/是无知，还是草菅人命

Por Xu Yicong/徐貽聪

El autor de este artículo es investigador de la Fundación Internacional de Investigación de China y ex embajador de China en Cuba y otros países/ 本文作者是中国国际问题研究基金会研究员,前驻古巴等国大使.

Recientemente, un video mostró como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió descaradamente estudiar el tratamiento de la “COVID-19” inyectando desinfectantes directamente en las personas. Es realmente increíble. Es imposible creer que el presidente de una gran potencia tenga una visión y un pensamiento tan absurdos; no obstante, el video no puede hacer que las personas crean necesariamente en la veracidad de la noticia.

一个带有视频的消息显示,作为美国总统的特朗普公然要求研究直接用注射消毒剂的方式治疗“新冠肺炎”,真的让人匪夷所思,无法相信一个堂堂大国的总统竟然有如此荒唐的见地和思维,但视频却无法让人不得不相信消息的真实性。

La pandemia “COVID-19” es extremadamente contagiosa e invade a los seres humanos, independientemente del país, etnia, raza o género, y se ha convertido en la mayor amenaza del mundo, desde la Segunda Guerra Mundial.

“新冠肺炎”病毒极为猖狂,不分国家、民族、种族、男女地侵袭人类,形成了“二战”以来的全球最大威胁。

Estados Unidos es en la actualidad el país más afectado a nivel mundial, por tener la mayor cantidad de infectados y muertes a causa del virus. En este contexto, el presidente Trump eludió deliberadamente sus responsabilidades, a lo que se unen su desprecio, prejuicios e incredulidad por la necesidad de destacarse en la campaña electoral. Retrasó de manera extremadamente irresponsable la prevención y el control de la epidemia, lo que ha dado lugar a las graves consecuencias actuales.

美国已是迄今的最大受害者,感染和死亡人数都为“世界第一”。对此,特朗普由于故意“甩锅”和推卸责任,加上由于竞选需要采取的藐视、偏见、不信科学的态度,不分缘由地突出个人作用,极不负责任地延误了防治的时间,形成了今天的严重后果。

Sería lógico pensar que el Sr. Trump debiera ser consciente de sus errores, movilizara las propias fuerzas de su país y al mismo tiempo, fortaleciera la cooperación internacional de manera integral, enfrentara la epidemia de manera científica y ordenada y se esforzara por cumplir con su responsabilidad de liderazgo, para salvar la vida de sus ciudadanos.

照理说,特朗普应该意识到自己的错误,在反省中动员本国的力量,同时全面加强国际合作,予以科学、有序的面对,争取为国民的生命尽到领导责任。

Ahora propuso la idea de la “inyección directa de desinfectante” a las personas, que pudiera describirse como la ignorancia a un nivel increíble. No es de extrañar que los fabricantes de desinfectantes aclararan de manera inmediata que es un acto peligroso y dañino.

此时此刻,他却提出“直接注射消毒剂”的想法和动议,可谓无知到难以置信的程度,确实让常人无法理解。难怪消毒剂的生产厂家急忙出来“消毒”,指明这样做的危险性和危害性。

Sin embargo, si reflexionamos en los comentarios de Trump y en su estilo habitual de hacer las cosas, no es difícil darse cuenta que no se toma en serio la vida humana. Por ejemplo, una vez expresó que la muerte de 100.000 a 200.000 estadounidenses sería su éxito. Asimismo, desde que se agravó la situación epidémica a nivel internacional y se hizo necesaria la ayuda humanitaria, han sido recrudecidos los brutales bloqueos y sanciones injustificadas contra Irán, Cuba y otros países. Incluso también ordenó la prohibición de la entrega de suministros de ayuda a determinados países y resultó evidente su “desconexión” con la Organización Mundial de la Salud. Su completo desprecio por la vida humana, que no considera en lo absoluto los derechos humanos, refleja su naturaleza inhumana.

不过,如果联想到特朗普的一些言论和一贯的做事风格,也不难能得出相应的解释,就是他并不把人的生命当回事。比如,他曾大言不惭地说,死上十万、二十万美国人就是他的成功;再比如说,在疫情加剧、需要实行人道救援的当口,他反而加大了对伊朗、古巴等国的野蛮封锁和无理制裁,包括下令禁止给一些国家运送救援物资,给世界卫生组织“断供”,……,都完全无视人的生命,根本不考虑人的基本权利,反映出他草菅人命的本性。

El uso del “desinfectante inyectado como tratamiento” debe ser una revelación de su propia naturaleza. La opinión pública estadounidense comentó que tiene las “manos cubiertas de sangre” y que debería ser liquidado. La opinión pública internacional también señaló que estaba cometiendo crímenes contra la humanidad, lo cual demuestra que ya se tiene cierta comprensión de su naturaleza “inhumana”.

用“注射消毒剂进行治疗”,应该是其本性的再次自我表露。美国舆论说他“双手沾满了鲜血”,要对他进行清算,国际舆论也指出他在对人类犯罪,都表明对他“草菅人命”的本性已经有所认识,期待他的幡然悔悟,放下屠刀。

Es cierto que, en lo que respecta a la humanidad, no importa cuán grande sea el papel de una persona, este también es limitado. Además, los seres humanos tratarán de detener las acciones individuales que atenten en contra del destino de la humanidad. Sin embargo, dado que el Sr. Trump todavía está en el poder, la gente realmente necesita protegerse contra su desesperada locura, especialmente para evitar que a partir de su naturaleza exploten nuevos peligros.

诚然,就整个人类而言,一个人的作用再大也是有限的。此外,对于逆人类命运而行的个人举动,人类更会予以设法制止。但是,由于特朗普依然大权在握,人们也确实需要防范其孤注一掷的最后疯狂,特别是要阻止他的草菅人命的本性爆发成新的危害。

La próxima elección presidencial en los Estados Unidos es inminente, y otros países no intervendrán ni tomarán medidas para influir en el voto del pueblo estadounidense. Sin embargo, “para evitar problemas antes de que sucedan”, debe haber conciencia y medidas para hacer frente a sus posibles riesgos, que incluyen la prevención y respuesta a problemas como los actuales en caso de ocurrir la reelección del señor Trump.

美国的下届总统大选在即,其他国家不会干预,也不会采取什么举措去影响美国人民的投票。但是,“防患于未然”,应对可能出现风险的意识和措施还是应该有的,包括预防和应对特朗普目前和可能连任后的铤而走险。

Embajada de Cuba en China/ 古巴驻华大使馆