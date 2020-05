Estrechan Cuba y China cooperación en sector biotecnológico

Beijing, 15 de mayo de 2020- El embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira Hernández, sostuvo en la mañana de hoy un grato intercambio por videoconferencia con el Sr. He Yongshan, presidente de la Empresa Mixta sino-cubana Changchun Heber Biological Technology Co., Ltd (ChangHeber), con base en la provincia de Jilin.

A decir del Embajador cubano, Changheber constituye un gran ejemplo de la cooperación entre Cuba y China en el sector biotecnológico. Creada en el año 2003, la empresa ha adquirido hasta la fecha cuatro tecnologías cubanas, entre ellas la de producción del Interferón alfa 2b humano recombinante (IFNrec), solicitado por la Comisión Nacional de Salud de China para distribuir a nivel nacional en el enfrentamiento a la epidemia en el país asiático.

El Embajador cubano trasladó a los directivos de la empresa mixta el reconocimiento de las autoridades cubanas por su destacada contribución a la lucha contra la pandemia. Foto: Embajada de Cuba



Pereira agradeció los esfuerzos de los trabajadores de la empresa en la producción del Interferón cubano y destacó su contribución como un gran aporte en la lucha contra la COVID19, no solo para China sino también para nuestro país, a partir del apoyo de la compañía en la producción del Interferón en Cuba. Asimismo, trasladó el compromiso y voluntad de los directivos cubanos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, contraparte cubana de la empresa, en seguir potenciando los vínculos y trabajar en nuevos proyectos.

En nombre del pueblo cubano, el diplomático cubano trasladó el agradecimiento por el donativo realizado por la empresa en apoyo a la lucha contra la COVID19 y que llegó a la Isla a inicios del mes de mayo, con suministros médicos claves como el lote enviado de kits diagnósticos PCR para detectar la enfermedad. De igual forma señaló que, a partir de la labor ejercida por la empresa, los productos biotecnológicos cubanos han adquirido mayor visibilidad a nivel internacional.

Por su parte, el presidente de la compañía china, He Yongshan, hizo un balance del estado de los principales proyectos conjuntos de la empresa, a la vez que brindó información actualizada de los productos que están siendo analizados para su futuro desarrollo. Además del Interferón, informó tienen previsto el desarrollo de otros productos para estimular el sistema inmune para pacientes con cáncer, incluyendo vacunas terapéuticas. Asimismo, destacó el interés de trabajar conjuntamente con el CIGB para el desarrollo de productos para el tratamiento de enfermedades degenerativas vinculadas a la tercera edad.

La empresa Mixta Changheber produjo y distribuyó, a solicitud de la Comision Nacional de Salud de China, casi 200 mil viales de interferon en alrededor de 11 provincias chinas Foto: Embajada de Cuba

Al finalizar el intercambio, el presidente He trasladó su confianza y deseos al gobierno y pueblo cubanos de que nuestro país superará la actual situación provocada por la COVID19 y que siempre podremos contar con el apoyo de ChangHeber. La tecnología de producción del Interferón cubano fue transferida a la Empresa Mixta Changheber y desde el registro del producto en China en el año 2007, se ha utilizado en más de 19 provincias y regiones de China para el tratamiento de la hepatitis virales B y C. En el contexto de la COVID19, a partir de su probada efectividad antiviral, desde el 25 de enero del presente año, la empresa produjo y distribuyó al Sistema de Salud un total de 189 812 viales de Interferón para enfrentar la epidemia, distribuidos en alrededor de 11 provincias del país.

Embajada de Cuba en China