Comparte Cuba sus experiencias en Seminario Internacional sobre impactos de la COVID-19

Beijing, 18 de mayo de 2020- El Embajador cubano en China, Carlos Miguel Pereira Hernández, participó hoy en el Seminario Internacional “2020 Belt and Road Collaboration and Future”, organizado por la Fundación China para la Paz Mundial.

Con la participación de representantes de más de 15 países, organizaciones internacionales y no gubernamentales, la temática fundamental del Foro estuvo centrada en la colaboración mundial en el contexto del COVID-19 y en un escenario post-pandemia.

En su discurso, el Embajador cubano expuso las experiencias de Cuba en la lucha contra la COVID-19 y la disposición de nuestro país de ayudar al mundo a vencer la pandemia. Foto: Embajada de Cuba

En su intervención, el Embajador cubano enfatizó en la necesidad de lograr una respuesta común global sobre las bases de la solidaridad para vencer a la COVID-19 y también en pos de reconstruir nuestra sociedad en un escenario post-pandémico. Asimismo, expuso la exitosa respuesta de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia y la labor internacional de la Isla a través de 25 brigadas médicas del Contingente “Henry Reeve” en la primera línea de combate en 23 países afectados por la COVID-19. De igual modo, subrayó la voluntad política de países como Cuba y China para cooperar de conjunto en terceros países para el enfrentamiento a la pandemia, a la vez que instó a más países a aunar esfuerzos y seguir esta vocación solidaria para superar unidos esta crisis sanitaria.

Más de 18 países estuvieron presentes en el evento, con la participación online de varios de sus representantes. Foto: Embajada de Cuba

Durante el evento, destacó la participación online del ex primer ministro egipcio Essam Sharaf, el embajador de Turkmenistán en Beijing y otros embajadores africanos en distintas latitudes. Presencialmente en Museo del Jardín de la Paz, adscrito a la Fundación China para la Paz Mundial, estuvieron presentes además del Embajador cubano, el presidente de la Fundación, Li Ruohong, el secretario general de red de ONG para intercambio internacional de Beijing, Xu Qiang, entre otros diplomáticos y representantes de la sociedad civil china.

En otras intervenciones de interés, el ex primer ministro egipcio Sharaf afirmó que, aunque hay disímiles enfoques para dar respuesta a los desafíos que se imponen en la actualidad, no hay dudas de que los países deben abogar por una sinergia colectiva, a través de un mecanismo de cooperación global y no mediante de la imposición. Por su parte, el Embajador de Turkmenistán en Beijing esbozó concretamente la estrategia que considera su país se debe seguir en el escenario regional y global, cual indicó debe estar compulsada por la solidaridad y la ayuda mutua, sin condicionamientos políticos. A la par, destacó el rol rector que en estas circunstancias debe tener la Organización Mundial de la Salud.

La Fundación China para la Paz Mundial es una organización no gubernamental china de alcance internacional, reconocida por la ONU y la UNESCO. Su misión está dedicada a la diplomacia no gubernamental y al bienestar público financiero. Bajo la jurisdicción de la Fundación, fue creado el Jardín de la Paz, en el cual las Embajadas y representaciones de organismos internacionales en Beijing realizan actividades, ganando el apoyo de 178 gobiernos e instituciones internacionales.

Embajada de Cuba en China