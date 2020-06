La gran contribución de un pequeño país/ 一个小国的巨大贡献

Por Xu Yicong/徐貽聪



El autor de este artículo es investigador de la Fundación Internacional de Investigación de China y ex embajador de China en Cuba y otros países/ 本文作者是中国国际问题研究基金会研究员,前驻古巴等国大使.

10 de junio de 2020/2020年6月10日

Me di cuenta de que en esta lucha mundial contra la epidemia de la COVID19, además de la asistencia internacional de China, hay un pequeño país que ha hecho grandes contribuciones y ha sido ampliamente elogiado por el mundo.

Este pequeño país es Cuba.

我注意到,在此次抗御“新冠肺炎”疫情的世界性斗争中,除去中国的国际援助,还有一个小国的贡献巨大,也被世界广泛赞誉。

这个小国就是古巴。

Hasta el momento, Cuba ha enviado equipos médicos contra epidemias a 59 países del mundo, incluidos algunos países desarrollados como Italia y Andorra. La tecnología, la filosofía y la actitud de servicio del personal médico cubano han sido aspectos muy elogiados por los países receptores. De hecho, los equipos médicos cubanos han hecho sobresalientes contribuciones en este esfuerzo global para combatir la epidemia.

迄今为止,古巴给世界上的59个国家派出了抗“疫”医疗队,其中还包括一些发达国家,诸如意大利、安道尔等。古巴医护人员的技术、理念和服务态度,都很得所到国家的高度评价,在这次全球性的抗御疫情的努力中确实功勋卓著。

Cuba realmente no es un país grande. Es un país insular rodeado por el mar, con un área de solo 110,000 kilómetros cuadrados, una población de menos de 12 millones, con escasos recursos naturales y poco espacio para el desarrollo. Además, desde los inicios de la Revolución ha sido un país sometido a un bloqueo total por el gobierno de los Estados Unidos y es por ello que su desarrollo ha encontrado dificultades inimaginables. Sin embargo, es un país tan pequeño, que se adhiere a los conceptos de “salud humana primero” y “educación primero”. Una parte considerable del presupuesto nacional se dedica a la educación sanitaria, a garantizar la salud de las personas y a realizar investigaciones científicas relacionadas con la medicina. También ha enviado equipos médicos a más de 100 países del mundo durante décadas, asumiendo en muchas ocasiones la mayoría de los gastos. De hecho, la atención médica y de salud en Cuba se ha convertido en una fuente importante de felicidad de las personas, y la esperanza de vida de las personas supera con creces a la de los Estados Unidos. Internacionalmente, Cuba comenzó ofreciendo asistencia médica a los países del “Tercer Mundo” desde el año en que triunfó la Revolución cubana, lo cual refleja su profundo espíritu de internacionalismo. Tales ideas, acciones y logros son dignos de ser recordados y respetados por los pueblos del mundo.

古巴真的不大,还是一个环海的岛国,面积仅有11万平方公里,人口不到1200万,自然资源稀少,发展的回旋余地很小。此外,从新政权建立以来,就一直遭受美国的全方位封锁,发展受到难以想象的困难。然而,就是这样一个小国,秉持“人的健康第一”、“受教育第一”的理念,将国家预算的相当部分投入卫生教育事业,确保人民健康,开展与医疗卫生事业有关的科学研究,还几十年如一日地向世界上的100多个国家派出医疗队并承当大部分费用。实际上,古巴国内的医疗卫生已是人民幸福的重要源泉,人的预期寿命远超旁侧的美国。在国际上,古巴是从新政权建立的当年就开始了对“第三世界”国家的医疗援助,体现了深厚的国际主义精神。这样的理念、行动、成果,确实值得世界人民铭记和推崇。

La lucha global actual contra la COVID19 requiere de la cooperación internacional, y ningún país puede ir más allá de esto. La pequeña Cuba ha hecho lo suyo, con su propio escaso poder y en medio de un bloqueo irrazonable tomó la iniciativa de situarse a la vanguardia en la lucha contra la pandemia. Su ayuda debe ser apreciada y bienvenida, como así ya lo han hecho varios países receptores de la asistencia cubana a través de mensajes de agradecimiento.

目前正在全球开展的抗御“新冠肺炎”疫情的斗争需要全球性的国际合作,任何国家都不能置之度外。小小的古巴身体力行,以自己的微薄之力,在遭受难以理喻的封锁之中,主动跻身于抗“疫”的最前线,理应获得赞赏和欢迎,各个受其援助的国家也都在向古巴表示肯定和感谢。

Sin embargo, la gente también ha visto que Estados Unidos, el poderoso vecino de Cuba y el país más desarrollado del mundo, está resentido al respecto, no solo aumentando el bloqueo irrazonable y brutal contra Cuba, sino también no permitiendo que materiales necesarios en la lucha contra la epidemia lleguen a la Isla. Recientemente, el gobierno estadounidense emitió una “declaración” describiendo la asistencia desinteresada de la parte cubana como un “plan insultante” y haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no la acepte. Es extremadamente dominante, irracional e inhumano.

然而,人们也看到,古巴的强大邻国、世界头号发达国家的美国,却对之耿耿于怀,不仅加大了对古巴的无理、野蛮封锁,不允许与抗御疫情有关的物资运往古巴,还于日前鲜廉寡耻地专门发表“声明”,将古巴方面的无私援助说成是“侮辱性计划”,呼吁国际社会不要予以接受,真是霸道之极,毫无理性和人性。

La acción internacional de Cuba es la misma que antes, heredando el legado del difunto “líder revolucionario” presidente Fidel Castro. El gobierno implementa políticas centradas en el derecho de las personas a la salud y la educación, tanto en el hogar como en el extranjero. Es realmente lo mismo por dentro y por fuera, es un modelo. Alabarla, apoyarla y oponerse al bloqueo estadounidense es una responsabilidad unánime de las personas que aman la justicia y la paz.

古巴的国际行动是一如既往,继承的是已故“革命领袖”卡斯特罗主席的遗志,政府执行的是以人民的健康权和受教育权为上的政策,在国内和国外都是如此,是真正的表里如一,堪称典范。赞扬它,支持它,反对对它的封锁和遏制,是爱好正义、公理和和平人们的一致责任。

Felicitaciones por el éxito de Cuba, gracias por su contribución y sinceramente espero que Cuba pueda hacer más y más contribuciones al bienestar humano.

祝贺古巴的成功,感谢古巴的贡献,诚望古巴能为人类的福祉做出更多、更大的贡献。

Embajada de Cuba en China/古巴驻华大使馆