Embajador cubano en China Carlos Miguel Pereira: “La amistad entre China y Cuba va más allá de estos 60 años” /古巴驻华大使佩雷拉：“中古友谊，远远超越了60年”

16 de junio de 2020 17:53 / 2020年06月16日17:53

Por Yasef Ananda/ 亚瑟夫

Diario del Pueblo, Beijing, 16 de junio- Recientemente, una popular canción pop “Mojito” ha hecho que más chinos presten atención a Cuba ,un hermoso país ,situado al otro lado del océano. La canción fue filmada en La Habana. El rico estilo latino hace que la gente quiera este país insular caribeño.

人民网北京6月16日电(赵健、亚瑟夫)最近,一首大热的流行歌曲《Mojito》让更多中国人关注到了大洋彼岸的美丽国度古巴。歌曲MV在古巴首都哈瓦那拍摄,浓郁的拉丁风情让人对这个加勒比岛国心生向往。

“Chou es un artista que está profundamente motivado por la cultura cubana. Su video también expresa esa visión positiva y ese cariño que hay en los chinos y ese interés que tienen por visitar Cuba”, expresó Carlos Miguel Pereira, embajador de Cuba en China, en un reciente conversatorio con la prensa.

“周杰伦的作品受到古巴文化启发,他的MV表达了中国人对古巴的向往和热爱,以及对古巴的极大兴趣。” 古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉(Carlos Miguel Pereira)在近期举行的一次记者见面会上如是说。

China y Cuba tienen una larga historia de intercambios amistosos. Este año coincide con el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba. Al respecto, el embajador Pereira expresó: “La amistad entre China y Cuba supera con creces estos 60 años”.

事实上,中国与古巴的友好来往渊源已久。今年恰逢中古两国建交60年,佩雷拉大使表示,“中古友谊远远超过了这60年”。

60 años de amistad entre China y Cuba/ 中古跨越60年友谊

Hace sesenta años, el 28 de septiembre de 1960, Cuba estableció relaciones diplomáticas con China, allanando el camino para que China estableciera relaciones diplomáticas con los países de América Latina y el Caribe. “Este es un acontecimiento que trasciende las relaciones entre Cuba y China, abarcando las relaciones entre China y América Latina y el Caribe porque, a su vez, representa el inicio de las relaciones de China con esa parte del mundo”, acotó el Embajador.

60年前,也就是1960年9月28日,古巴与中国建立了外交关系,为中国与拉丁美洲和加勒比海地区国家建交开辟了道路。这一事件超越了古巴与中国之间的关系,而是代表了中国与拉丁美洲和加勒比之间的关系,代表了中国与世界这一部分地区关系的开始。”佩雷拉说。

Pereira también manifestó que la amistad cubano-china tiene un origen mucho más lejano en el tiempo y va mucho más allá de estos 60 años. “Hay que recordar que Cuba fue uno de los países en acoger emigrantes chinos. Esa emigración china hizo aportes considerables al nacimiento y a la forja de la nacionalidad cubana”.

大使还表示,其实古中友谊在时间上有更深的渊源,远远超过了这60年。“古巴是最早接收华工的国家之一,中国移民为古巴的产生和发展作出了巨大贡献。”

“Cuba tenido el privilegio de haber tenido muchas primeras veces en las relaciones entre China y América Latina, pero siempre preferimos decir que la mejor manera de hablar de la profundidad de nuestras relaciones es justamente no haber llegado primero sino habernos sabido mantener como referente importante en las relaciones de China con América Latina y el Caribe”, manifestó el alto diplomático cubano, y aseguró que “hoy no hay un sector que no esté conectado directamente en un intercambio fluído y mutuamente beneficioso”.

“古巴有幸在中国与拉丁美洲之间的关系上有过许多个‘第一次’,但是我们总是说,我们与中国保持深层次关系的最好方式并不是做“第一个”,而是知道如何作为中国与拉丁美洲和加勒比地区间联结的重要坐标。” 古巴大使说:“今天,中拉之间所有部门产业都已经有了直接的联系,双方交流频繁,互助互利。”

Ante el inesperado nuevo coronavirus, China y Cuba incluso han optado por cooperar para combatir la epidemia. Repasando la cronología de estos duros meses, el embajador Pereira enumeró los intercambios de alto nivel entre ambos países. Cuba estuvo entre los primeros países del mundo en enviar mensajes de reconocimiento y apoyo a las autoridades chinas y el presidente Díaz-Canel visitó la embajada china en La Habana para ofrecer un mensaje de apoyo a las autoridades y al pueblo chinos. Posteriormente, ambos presidentes conversaron vía telefónica. De igual manera, ambos cancilleres han podido dialogar sobre temas bilaterales y globales.

面对突如其来的新型冠状病毒,中国和古巴更是一致选择合作抗击疫情。佩雷拉大使列举了疫情下两国之间的高层往来—— 古巴是疫情发生后国际上最早向中国政府表达支持的国家之一,迪亚兹·卡内尔主席特别到访中国驻哈瓦那大使馆,向中国政府和人民表示支持。不久,两国元首也通过电话进行了交谈。此外,两国总理也表达了在新冠肺炎疫情期间加强合作的意愿。两国外交部长也就双边和全球问题进行了对话。

“Cuba y China han dado una lección al mundo, no solo desde el punto de vista de las respectivas respuestas nacionales al enfrentamiento a la epidemia en sus territorios, sino también por encabezar la cooperación y solidaridad internacionales en la batalla global que se libra hoy contra la COVID-19”, destacó Carlos Miguel Pereira, embajador de Cuba en China.

“古巴和中国无论是从面对各自疫情的处理上,还是在抗击新冠肺炎疫情的全球斗争中发挥团结合作的作用上,都给世界上了一课”,大使说。

El Embajador cubano conversa con los periodistas

Cooperación entre China y Cuba en la lucha contra la epidemia / 中国古巴合作战“疫”

“Cuba y China han sido dos países que no han escatimado inversiones y recursos en aras de fortalecer y reforzar la respuesta del sistema de salud. Y también de articular de manera temprana e integral estas estrategias efectivas para el enfrentamiento a la enfermedad y para la contención del virus”. El embajador expresó: “este resultado tiene que ver, en gran medida, porque sus sistemas sociales han permitido colocar la salud pública y la vida de los seres humanos por encima de la lógica del mercado”.

“古巴和中国是两个不断加强卫生系统应急能力的国家。两国都及时和全面地阐明了有效的应对疾病和控制病毒的策略。”大使认为,“之所以如此,很大程度上是因为中古两国的社会制度都是将人民的健康和生命置于首位的。”

Pereira recordó que en la reciente reunión virtual de alto nivel, organizada entre los países del ALBA-TCP, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el papel de China en el enfrentamiento global a la pandemia, señalando que China marcó la diferencia con su eficaz respuesta a la epidemia en el país más poblado del planeta y sus aportes a la OMS y a otras naciones.

佩雷拉大使回忆说,在近期举行的美洲玻利瓦尔联盟——人民贸易协定(ALBA-TCP)高级别虚拟会议上,古巴共和国主席米格尔·迪亚斯·卡内尔(Miguel Díaz-Canel)也高度肯定了中国在全球抗击疫情大流行中的作用,及其对世卫组织和其他国家的贡献。

“Con su respuesta integral y de manera temprana, dentro de su propio territorio y por los esfuerzos realizados, China ofreció una ventana de tiempo al mundo para que el resto de los países nos preparáramos para la llegada de la enfermedad a nuestros países”, señaló el embajador cubano.

佩雷拉大使说:“中国在国内作出了全面和及时的反应,并通过自己的努力,让世界其他国家在疾病到来前有了更多的准备时间。”

“Para Cuba fue muy importante poder conocer de primera mano la experiencia China. Eso nos permitió prepararnos de manera temprana para la llegada de la epidemia en Cuba, de manera tal que cuando se produjo a mediados de marzo el primer caso, ya el país contaba con un plan nacional de enfrentamiento a la epidemia y una respuesta integral, refiriendo la experiencia seguida por China”.

“对于古巴来说,能够了解中国第一手经验非常重要。这使我们在疫情到达古巴前早做准备,因此,当第一例病例在3月中旬发生时,古巴已经制定了应对疫情的国家计划和全面的应对措施,这都是基于中国的经验。”

“Incluso hasta aquellos países que han venido hablando despectivamente de China al llamar al nuevo coronavirus como “el virus chino”, de alguna manera también han salido favorecidos por la práctica solidaria de China”, acotó.

他补充说:“即使是那些一直贬低中国、把病毒污名化的国家,也从中国的经验实践中受益。”

El embajador dijo que Cuba también apoyará firmemente “continuar promoviendo y fortaleciendo el multilateralismo y el apoyo a la gestión de la OMS y de la Organización Panamerica de la Salud (OPS)”.

大使表示,古巴也会坚决支持“继续促进和加强多边主义,支持世卫组织和泛美卫生协会的管理”。

“En la cumbre virtual ALBA-TCP, el presidente cubano reiteró algo que ha sido un componente fundamental de la postura cubana: el hecho de que el momento y el sentido común imponen hoy a la comunidad internacional dejar a un lado las diferencias políticas y unidos buscar soluciones mediante la cooperación internacional y la imprescindible solidaridad”, recalcó.

“在美洲玻利瓦尔联盟——人民贸易协定虚拟峰会上,古巴主席重申了古巴基本立场:今天,面对国际社会的新变局,我们应当摒弃政治分歧,团结一致,通过国际合作和团结寻求解决办法。”大使说。

Ayuda de China bajo el bloqueo económico/ 经济封锁下的中国驰援

Durante su diálogo con la prensa, el embajador cubano sostuvo que “a diferencia de otros países que han podido adquirir recursos en terceros mercados y recibir donativos desde el inicio mismo de la epidemia en sus países, en el caso de Cuba la situación se hizo más difícil debido a las regulaciones que impone el bloqueo”.

在与记者的对话中,古巴大使也强调了古巴面临的困境。“与其他能够在第三市场获得资源、或是从疫情暴发之初就收到捐赠的国家不同,古巴情况更加糟糕,一切都因为经济封锁而变得很难。”大使说。

El caso más conocido lo protagonizó el donativo a Cuba de la Fundación Jack Ma.

“Hubo un donativo para 24 países de América Latina. Y sin embargo, al único país que no pudo llegar ese donativo de la Fundación Jack Ma fue precisamente a Cuba, debido a que las empresas norteamericanas que debían hacer llegar la carga se negaron, argumentando las regulaciones del bloqueo”, expresó Pereira.

在马云基金会向古巴进行捐赠后,古巴在紧急的疫情下却无法收到捐赠物资。

“这笔捐赠是给拉丁美洲24个国家的。然而,唯一无法从马云基金会获得捐款的国家是古巴,因为那些给古巴运送货物的美国公司由于经济封锁规定,拒绝把东西运给我们。”

“En estas duras condiciones, las respuestas y el apoyo solidario de China -desde sus empresas e instituciones- fue mucho más relevante porque gracias a las aerolíneas chinas fue que se pudo romper esos obstáculos y llevar los recursos a Cuba”, agregó.

大使补充说:“要特别感谢中国的公司和机构的回应和团结。在古巴面对的严酷条件下,中国的航空公司将医疗资源带到了古巴。”

De acuerdo a los datos oficiales ofrecidos durante el encuentro, al cierre de la semana pasada se contabilizaban más de 100 toneladas de insumos médicos que se han hecho llegar a Cuba por la vía de vuelos comerciales chinos.

根据会议期间提供的官方数据,截至上周末,有100多吨医疗用品通过中国的商业航班运抵古巴。

60 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y China / 中古同庆建交60年

Aunque el brote epidémico ha impedido muchas de las acciones previstas, Pereira precisó que “en la misma medida que la situación en China va regresando a la normalidad, y que en Cuba la situación se recupera aceleradamente, el segundo semestre del año será un momento importante para aprovechar ese terreno perdido y celebrar por todo lo alto este importante aniversario”.

尽管疫情阻止了今年的许多计划,但佩雷拉大使说:“中国在疫情下逐渐恢复正常,古巴也在迅速恢复经济。下半年我们会重新将庆祝中古建交60年各项活动提上日程。”

El diplomático informó que la celebración por años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba incluye la realización de actividades de alto nivel en el campo económico y comercial, la emisión de sellos conmemorativos, simposios académicos, reuniones de promoción turística y una serie de actividades con la Asociación Popular China para la Amistad con Países Extranjeros.

据悉,中古建交六十年纪念活动方案包括举行经贸领域高层活动、纪念邮票发行、学术座谈会、旅游推介会和一系列与中国人民对外友好协会开展的活动。

“Durante la segunda conversación teléfonica sostenida por ambos cancilleres, ellos ratificaron la importancia que la celebración del 60 aniversario tiene para ambos países. El propio canciller y consejero de estado, Wang Yi, expresó que justamente la lucha común que Cuba y China ha venido librando contra la epidemia dentro de sus países, y a nivel internacional, ha sido una buena manera de conmemorar la significación histórica que reviste este 60 aniversario”, concluyó el embajador Pereira.

“正如国务委员兼外交部长王毅在两国外长举行的第二次电话交谈中所说——中古团结抗疫,是对建交60周年很好的纪念。”佩雷拉大使总结道。

Editores: Cui Yue y Yang Mu/责编:崔越、杨牧

(Tomado de la edición internacional del Diario del Pueblo en Línea / 来源: 人民网-国际频道)