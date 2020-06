Escuchando la canción de Jay Chou/ 听周杰伦的歌有感

Por Xu Yicong/徐貽聪

El autor de este artículo es investigador de la Fundación Internacional de Investigación de China y ex embajador de China en Cuba y otros países/ 本文作者是中国国际问题研究基金会研究员,前驻古巴等国大使.

Artículo publicado en su blog personal de Wechat y replicado por el Diario de Beijing. 13 de junio de 2020.

这篇文章发布在他个人的微信公众号上,并被《北京日报》转载。2020年6月13日。

Al despertarme temprano en la mañana, vi el video de Jay Chou cantando una nueva canción en las calles de Cuba, desde diferentes plataformas de China y del extranjero. El título de la canción es “Dame un vaso de MOJITO”. Aunque rara vez canto y no entiendo el ritmo, decidí echar un “primer vistazo” y escucharla detalladamente. Cuanto más escuchas, más miras, más interesado estás. Hablando francamente, no me conmoví tanto por la canción, sino por la “nostalgia”. Las calles de La Habana, el mar, los autos clásicos, especialmente el “MOJITO” relacionado con el título de la canción me intoxicaron y me hicieron poco a poco recordar la capital cubana.

清晨起床,看到微信里有来自国内外不同方位传来的同一个视频,是关于周杰伦在古巴街头演唱一首新歌的,歌的题目叫“给我一杯MOJITO”。虽然我很少唱歌,更不懂音律,但还是打开“一睹为快”,颇为认真的听了起来。越听,越看,越有兴趣。坦率地说,不完全是为歌,更多的是带有很多“怀旧”的感情色彩,哈瓦那街头景色、大海、老爷车,特别是与歌题相关的“MOJITO”,让我陶醉,让我渐进忆乡。

Hace casi 30 años viví en Cuba por poco más de dos años, y tengo muchos recuerdos de ese país, recuerdos muy profundos. La letra de Jay Chou trae mucho cariño, mucha nostalgia y, hablando sin moderación, mis sentimientos por Cuba son mucho más profundos que los de él.

差不多30年前,我曾经在古巴生活过两年多一点的时间,对这个国家留有很多回忆,是那种深入肺腑的回忆,还有深切的怀念。周杰伦的歌词带有很多深情,很多眷念,不谦虚地讲,我对古巴的感情要比他深厚得多又多。

Cuba es una isla pequeña en el mar Caribe, pero la voz desde allí es muy poderosa. El espíritu de lucha por la independencia, la soberanía, la libertad y la igualdad es muy elevado. Cuba sorprende al mundo, y hace que el mundo la admire.

古巴很小,又是在大海之中,但从那里传出来的声音很强大,散发出来的争取独立、主权、自由、平等的精神非常崇高,让世界惊叹,让世界敬服,更让世界受到极大的鼓舞。

Desde la perspectiva de la cultura y el arte, Cuba está singularmente dotada por la profunda influencia de varias culturas del mundo, pero con sus propias características. Los logros culturales alcanzados por las personas son muy profundos. Todos los cubanos cantan y bailan desde la infancia, y han adquirido desde pequeños muy buenas habilidades. Las actividades culturales de diversas formas se extienden por todas las áreas urbanas y rurales, y hay muchos tipos de baile en los cinco continentes que tienen mucho que ver con Cuba. El ballet cubano, las pinturas y las obras literarias también son populares a nivel internacional. Realmente me siento profundamente marcado por ello, porque he estado en 142 de las 160 ciudades en Cuba.

从文化艺术角度看,古巴得天独厚,受世界多种文化的深度影响,拥有自己的特色,人民的文化造诣很深,所有古巴人自幼就都喜歌爱舞,也能歌善舞,各种形式的文化活动遍布城乡,比比皆是,许多五大洲人民喜闻乐见的舞蹈还都与古巴有着渊源关系。古巴的芭蕾舞、绘画和文学作品等,也都风靡世界,广受欢迎。对此,我确实深有感受,因为我到过古巴160个市中的142个,耳闻目睹诸多,体会极深。

Representación de la “salsa”, baile popular cubano. Foto: Blog Wechat de Xu Yicong

El “MOJITO” de Jay Chou es una bebida mezclada. Contiene ron, agua, azúcar, hojas de menta y cubitos de hielo. Tiene un sabor especial y es una buena bebida para calmar la sed. Existe en toda Cuba. En muchas partes del mundo, las personas también pueden disfrutar el sabor de esta bebida cubana.

周杰伦要的“MOJITO”,是一种兑制的饮料,用三年的朗姆酒,加水、白糖和薄荷叶、冰块组成,具有一种特殊的味道,是消暑止渴的上佳饮品,存在于古巴全境。据了解,现在在世界上的许多地方,人们也都能享受到古巴的这种饮品风味。

Mensaje de Hemingway en la Bodeguita del Medio, La Habana: “Mi MOJITO en la Bodeguita. Mi daiquirí en El Floridita”. Foto: Blog Wechat de Xu Yicong

Debido al brutal bloqueo impuesto por los Estados Unidos durante casi 60 años contra Cuba, la vida cotidiana del pueblo cubano ha sido muy difícil, pero la naturaleza del canto y el baile no se ha visto afectada de ninguna manera. Ya sea en la ciudad o en el campo, cantar, bailar y nunca parar. En los extremadamente difíciles años 90, una de las misiones importantes del gobierno fue asegurar que las personas en todo el país tuvieran las condiciones mínimas para cantar y bailar los fines de semana. Eso me impresionó mucho.

受美国近60年的野蛮封锁,古巴人民的日常生活非常困难,但是喜爱歌舞的天性没有受到任何影响。无论是在城市,还是在乡村,歌声,舞步,从来没有间断。在极端困难的上个世纪九十年代,政府的重要使命之一就是确保全国人民有在周末唱歌跳舞的起码条件,给我的印象极为深刻。

Sin lugar a dudas, una nación que ama el canto y el baile debe ser una nación que ama la vida, la armonía y la paz. Tal nación no representará nunca una amenaza para otros países, sino que interactuará con las personas con amabilidad, entusiasmo y sinceridad amistosa. Durante décadas, Cuba ha ayudado a muchos países a mejorar su salud y erradicar el analfabetismo, lo cual es reflejo de tales características.

无疑,一个热爱歌舞的民族,必然是热爱生活,热爱和谐,热爱和平的民族。这样的民族不会对其他国家形成威胁,而会以和善、热情、友好的真诚与人交往。古巴几十年如一日,帮助许多国家提高健康水平,扫除文盲,体现的就是这样的特征和境界。

El canto de Jay Chou se extendió rápidamente, mediante su nivel artístico y el encanto de la belleza y el prestigio de Cuba. Tal combinación debe llevarse adelante, y ciertamente puede llevarse adelante.

周杰伦的歌声传播很快很广,有他的艺术水平,也有古巴美丽和声望具有的魅力。这样的结合需要发扬,也一定能够发扬。

Embajada de Cuba en China/古巴驻华大使馆