Debemos trabajar juntos para construir una nueva era de las relaciones sino-latinoamericanas/不忘初心，合作抗疫，携手打造新时代中拉关系

Entrevista realizada por el Diario del Pueblo a Zhao Bentang, director general del Departamento de Asuntos de América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, sobre el 60 aniversario de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe.

Beijing, 23/06/2020 (Pueblo en Línea) –Recientemente, Zhao Bentang, director general del Departamento de Asuntos de América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ofreció una entrevista a Pueblo en Línea sobre las relaciones y la cooperación entre China y América Latina durante la pandemia.

人民网北京6月24日电(刘叶婷) 日前,外交部拉美司司长赵本堂就疫情下的中拉关系与合作接受人民网专访。

Este año se cumple el 60 aniversario del establecimiento de las relaciones entre China y América Latina. Zhao Bentang admitió que las dos partes han superado muchas dificultades, como la distancia geográfica y las diferencias culturales. En los últimos 60 años, ambas partes han trabajado juntas para ayudarse mutuamente y velar por un modelo de cooperación Sur-Sur amigable y beneficioso para todos.

今年是中拉关系开启60周年,赵本堂表示,双方克服地理距离和国情文化差异等重重困难,60年来同心同向、守望相助,走出了一条友好共赢的南南合作典范之路。

“En el futuro, China y América Latina no olvidarán sus intenciones originales, seguirán adelante y crearán una nueva era de igualdad, beneficio mutuo, innovación, apertura y beneficio para la gente”, dijo Zhao Bentang.

“未来,中拉将不忘初心,砥砺前行,打造新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系。”赵本堂说。

Hablando sobre la cooperación antiepidémica China-América Latina: debemos interpretar el verdadero significado de la comunidad de destino común de China y América Latina

谈中拉抗疫合作:诠释中拉命运共同体真谛

Desde el comienzo de este año, la pandemia de COVID-19 ha barrido el mundo y los países solo pueden superar el virus trabajando juntos. En la lucha contra la situación epidémica, China y América Latina se encuentran en el mismo barco y se ayudan mutuamente, emprendiendo acciones prácticas para luchar de manera conjunta contra la epidemia e interpretar el verdadero significado de la comunidad de destino común de China y América Latina.

今年以来,新冠肺炎疫情席卷全球,各国唯有携手应对才能战胜病毒。中拉在抗击疫情中风雨同舟、守望相助,用实际行动谱写出了合作抗疫的友谊之歌,诠释了中拉命运共同体的真谛。

Zhao Bentang señaló que en el momento más difícil de China al principios del año, los gobiernos y los pueblos de los países latinoamericanos brindaron una gran ayuda y expresaron su apoyo a través de diferentes formas. Los líderes de muchos países latinoamericanos y los jefes de las organizaciones regionales enviaron cartas de solidaridad y apoyo a China; Costa Rica, Trinidad y Tobago, Surinam, Uruguay y otros países proporcionaron materiales antiepidémicos a China, incluidas 600.000 mascarillas, casi un millón de pares de guantes esterilizados y más de 60.000 juegos de trajes quirúrgicos y otros suministros médicos; la edición extranjera del cómic peruano online “¡Ánimo, fideos secos picantes!” se popularizó mucho en internet; y la enfermera que ayudó en Hubei recibió camiseta de Messi … Estas historias vívidas muestran la profunda amistad entre China y América Latina.

赵本堂指出,在年初中国抗击疫情最困难的时候,拉美国家政府和人民给予极大帮助,通过不同形式表示支持。拉美很多国家领导人、地区组织负责人致函、致信表示慰问与支持;哥斯达黎加、特立尼达多巴哥、苏里南、乌拉圭等国举全国之力向中国提供抗疫物资,包括累计60万只口罩,近百万副灭菌手套和6万多套手术服等医疗物资;秘鲁漫画家创作的“加油,热干面”海外版漫画火遍网络,援鄂护士获赠梅西球衣……这些生动的故事生动展现了中拉双方的深情厚谊。

Con la propagación de la epidemia de COVID-19 en los países latinoamericanos, China también ha remado a favor, compartiendo su experiencia en la lucha contra la epidemia y brindando rápidamente al pueblo latinoamericano la ayuda que tanto necesita.

随着新冠肺炎疫情在拉美各国的蔓延,中国投桃报李,毫无保留地分享抗疫经验,迅速向拉美人民提供急需的援助物资。

Zhao Bentang dijo que, bajo el liderazgo conjunto del presidente Xi Jinping y los líderes de los países latinoamericanos, China ha realizado más de 30 intercambios multilaterales a través de videollamadas sobre experiencias en la prevención y el control de epidemias con CELAC, los países del Caribe con los que mantiene relaciones diplomáticas, los países andinos y muchas otras naciones de la región. En términos de suministros médicos, funcionarios y ciudadanos chinos han proporcionado valiosos materiales antiepidémicos a 27 países en la región de América Latina, incluidos los 24 países con los que mantiene relaciones diplomáticas y han ayudado a muchas naciones a comprar y enviar los suministros médicos.

赵本堂介绍,在习近平主席和拉美国家领导人的共同引领下,中方同拉共体、加勒比建交国、安第斯国家以及地区多国举行了30场多边、双边疫情防控经验视频交流会。在医疗物资方面,中方官民并举,向包括所有24个建交国在内的拉美27个国家提供了宝贵的抗疫物资,并为各国在华采购,运回他们购买的医疗物资提供协助。

“La caridad y las buenas acciones de China han sido elogiadas por los líderes de muchos países latinoamericanos y han provocado una cálida respuesta entre el pueblo latinoamericano”. Zhao Bentang dijo que estas respuestas positivas se reflejan principalmente en cuatro aspectos. Primero, los países latinoamericanos afirman el plan chino y elogian la lucha contra la epidemia de China. Los resultados han sido notables y han dado un ejemplo durante esta pandemia global, haciendo numerosas contribuciones. En segundo lugar, los países latinoamericanos aprecian la responsabilidad de China como un gran país responsable. Dichas naciones creen que China ha demostrado un fuerte liderazgo y creatividad en la lucha contra la epidemia nacional y global, lo que efectivamente ha aumentado la confianza de la comunidad internacional en la lucha contra la epidemia. En tercer lugar, los países latinoamericanos reconocen la filosofía china. Creemos que la comunidad de destino común de la humanidad ha demostrado humanitarismo internacional y tiene una fuerte vitalidad e inspiración. En cuarto lugar, los países latinoamericanos agradecen a China por su cooperación, consideran a China como un verdadero amigo y afirman la cooperación entre China y América Latina en la lucha contra las enfermedades epidémicas, creando nuevas oportunidades para promover el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina y profundizando la amistad entre las personas.

“中方的义举和善举受到拉美多国领导人的点赞,在拉美民众中引发热烈反响。”赵本堂表示,这些积极反响主要体现在四个方面,一是,肯定中国方案,称赞中国的抗疫成效显著,为国际抗疫树立了典范,并作出贡献; 二是,赞赏中国负责任大国的担当。认为中国在国内和国际抗疫斗争中,展现出了强大的领导力和创造力,有力提振了国际社会的抗疫信心; 三是,认同中方理念。认为人类命运共同体彰显了国际人道主义,具有强大生命力和感召力;四是,感谢中方合作。称赞中方是真正的朋友,肯定中拉抗疫合作,为促进中拉关系的发展,深化人民友谊,创造了新契机。

En el proceso de cooperación entre China y América Latina en la lucha contra la epidemia, en respuesta a algunos comentarios y voces que ensucian la imagen de China en Brasil, Zhao Bentang dijo que la epidemia es un enemigo común de China y Brasil. Después del estallido de la epidemia, los líderes de ambos países atribuyeron gran importancia a la cooperación en la lucha contra la epidemia. Políticos de países como Estados Unidos han politizado y etiquetado el virus indiscriminadamente y desacreditado y atacado a China sin razón alguna, lo que ha llevado a la propagación de un “virus político” en algunos países. Este enfoque es extremadamente poco ético y socava gravemente la cooperación internacional en la lucha contra la epidemia, y su propósito está destinado a no tener éxito.

在中拉携手抗疫的过程中,针对巴西国内出现一些抹黑中国的言论和声音,赵本堂表示,疫情是中国和巴西的共同敌人,在疫情发生之后,两国领导人都高度重视开展抗击疫情的合作。美国等个别国家的政客大肆将病毒政治化、标签化,无端地抹黑攻击中国,带动了这种“政治病毒”在一些国家散播和蔓延。这种做法是极不道德的,严重破坏了国际抗疫合作,它的目的注定不会得逞。

Zhao Bentang enfatizó que las relaciones entre China y Brasil son a largo plazo y estratégicas, y los dos países tienen amplios intereses comunes y estrechos lazos de cooperación. En los 46 años transcurridos desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, las relaciones entre ambos países han resistido la prueba de la situación internacional y han mantenido un desarrollo saludable y estable durante mucho tiempo. La amistad entre China y Brasil está arraigada en la gente de los dos países. La esencia de la cooperación China-Brasil es el beneficio mutuo, que ha ganado un amplio apoyo de los sucesivos gobiernos de ambos países y todos los sectores de la sociedad. Mantener y desarrollar las relaciones entre China y Brasil es la aspiración común de los dos pueblos y sirve a los intereses comunes de los dos pueblos. Las relaciones entre China y Brasil no pueden lograrse mediante la estigmatización individual de China, ni deben ser alienadas por otras fuerzas. Por lo tanto, las perspectivas para el desarrollo de las relaciones entre China y Brasil son brillantes y amplias.

赵本堂强调,中巴关系具有长期性、战略性,两国共同利益广泛,合作纽带紧密。建交46年,两国关系经受住了国际风云的考验,长期保持健康稳定的发展,中巴友好根植于两国人民。中巴合作的本质是互惠互利,得到了两国历届政府和社会各界的广泛支持。维护好、发展好中巴关系是两国人民共同的愿望,符合两国人民的共同利益。中巴关系不是个别人对中国进行污名化就能得逞的,也不是其他任何势力挑拨离间所能得逞的。所以,中巴关系的发展前景是光明的、广阔的。

Hablando de la cooperación económica entre China y América Latina: las dificultades son temporales y están llenas de confianza en el futuro

谈中拉经济合作:困难是暂时的,对未来充满信心

La epidemia ha exacerbado el riesgo de una recesión económica mundial, y la economía latinoamericana y la cooperación económica y comercial China-América Latina se verán inevitablemente afectadas. En la actualidad, la evaluación del desarrollo económico de América Latina realizada por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe del Banco Mundial muestran que la demanda externa en general ha caído bruscamente, los precios internacionales de los productos básicos han caído, y la industria del turismo ha sufrido un invierno muy duro … La recesión económica de América Latina ha recibido múltiples golpes inevitablemente, y los países de la región tendrán un crecimiento económico negativo. Estas instituciones han bajado repetidamente sus expectativas de crecimiento económico en América Latina. El último pronóstico del Banco Mundial es que la economía de América Latina disminuirá un 7,2% en 2020. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe cree que podría disminuir un 8%. Afectados por la pandemia global, los intercambios personales de China y América Laina también han encontrado obstáculos, y muchos proyectos de ingeniería se han tenido que suspender o posponer. De enero a mayo, el comercio entre China y América Latina disminuyó más del 8% interanual.

疫情加剧了世界经济衰退的风险,拉美经济、中拉经贸合作不可避免地受到冲击。目前,国际货币基金组织、世界银行联合国拉美经委会对拉美经济发展的评估普遍认为,外部需求急剧下降,国际大宗商品价格持续走低,油价暴跌,旅游业遭遇寒冬……多重打击下,拉美经济衰退在所难免,地区国家将普遍遭遇经济负增长。上述这些机构一再下调对拉美地区经济增长的预期。世界银行最新预计,2020年拉美经济将衰退7.2%。联合国拉美经委会认为可能衰退8%。受疫情影响,中拉人员往来遇阻,不少工程项目被迫停工或者延缓,1-5月中拉贸易同比下降超过8%。

“Las dificultades son temporales”. En vista de las perspectivas de cooperación económica entre China y América Latina, Zhao Bentang opina que fundamentos como la ubicación geográfica, la población, los recursos y las ventajas de mercado de América Latina no han cambiado, y los cimientos de la complementariedad económica y el potencial de cooperación entre China y América Latina también son sólidos. Sin cambios, la voluntad de China y América Latina de tratarse mutuamente como socios con oportunidades de desarrollo, y de dar gran importancia a la profundización de la cooperación entre China y América Latina no ha cambiado. Mientras los tres fundamentos no cambien, la dirección básica de la cooperación entre China y América Latina en el próximo paso no cambiará.

“困难是暂时的,”针对中拉经济合作前景,赵本堂认为,拉美地区的地理区位、人口、资源、市场的优势基本面没有变,中拉经济互补性强、合作潜力大的基本面没有变,中拉互相视为合作伙伴和发展机遇、高度重视深化中拉合作的意愿也没有变,只要三个基本面没有变化,中拉在下一步合作中的基本方向就不会改变。

“Después de la epidemia, el desarrollo económico de China y América Latina tendrá un deseo más fuerte de proteger el sustento de las personas. La necesidad de fortalecer la cooperación pragmática también será más fuerte. Por lo tanto, tenemos plena confianza en la perspectiva de la cooperación económica entre China y América Latina”. Zhao Bentang afirmó además que, por un lado, China ha tomado la delantera en la reanudación del trabajo y la producción. La prevención y el control de la epidemia y el desarrollo económico y social de China han seguido mejorando, mostrando la enorme capacidad de recuperación del desarrollo económico de China, inyectando fuerza y confianza en la firme cooperación de los países latinoamericanos con China y ayudando a promover la recuperación gradual de los países regionales, lo que promueve continuamente los proyectos de cooperación entre ambas partes. Por otro lado, la epidemia ha surgido de manera repentina y ha acelerado el desarrollo de la infraestructura de internet, el comercio electrónico transfronterizo, la industria médica y de la salud, la medicina tradicional china y otras industrias, y ha expandido nuevos formatos como la economía sin contacto, la telemedicina y la educación en línea. Se espera que estos campos se conviertan en nuevos puntos de crecimiento en la cooperación pragmática entre China y América Latina después de la epidemia. Estos formatos pueden convertirse en un nuevo punto de apoyo clave para que China y América Latina construyan “la Franja y la Ruta”.

“疫情之后,中拉经济发展,保障民生的愿望将会更加强烈。加强务实合作的需求也将更加强烈。所以,我们对中拉经济合作的前景充满信心。”赵本堂进一步表示,一方面,中方已经率先复工复产,中国的疫情防控和经济社会发展形势持续向好,显示出中国经济发展的巨大韧性,给拉美国家坚定对华合作注入了强心剂和信心,有利于带动地区国家逐步恢复对华贸易,稳步推进双方的合作项目。另一方面,疫情突如其来,加速了互联网基建、跨境电商、医疗健康产业、中医药等行业的发展,拓展了非接触经济、远程医疗、在线教育等新业态,这些领域有望成为疫情后中拉务实合作新的增长点,可以成为中拉共建“一带一路”新的关键支撑点。

El director general, Zhao Bentang, se refiere a Cuba como primer impulsor de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. Foto: Pueblo en Línea

Hablando sobre el futuro de las relaciones entre China y América Latina: cuanto más amplio, mejor

谈中拉关系未来:越走越宽、越走越好

Cuba fue el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con China. En 1960, China estableció relaciones diplomáticas con Cuba, abriendo una nueva era de relaciones sino-latinoamericanas. Zhao Bentang dijo que tanto China como Cuba son países socialistas y son buenos amigos, buenos camaradas y buenos hermanos. Las dos partes están estudiando activamente celebrar el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas a través de la interacción de alto nivel y la realización de actividades culturales, además de promover el desarrollo de las relaciones entre China y Cuba hacia un nuevo punto de partida histórico.

古巴是拉美最早与新中国建交的国家。1960年,中国同古巴建交,开启了中拉关系的新纪元。赵本堂表示,中古同为社会主义国家,是好朋友、好同志、好兄弟。双方正在积极研究通过高层互动、举办人文活动等方式庆祝建交60周年,推进中古关系在新的历史起点上取得新发展。

En los últimos 60 años, China y América Latina han superado muchas dificultades, como la distancia geográfica, las condiciones nacionales y las diferencias culturales, y se han embarcado en un camino modelo de cooperación Sur-Sur amistoso y beneficioso para todos.

60年来,中拉克服地理距离和国情文化差异等重重困难,走出了一条友好共赢的南南合作典范之路。

En la actualidad, las relaciones entre China y América Latina han entrado en una nueva era de desarrollo integral. Zhao Bentang dijo que aunque se encuentran geográficamente muy lejos, los países latinoamericanos tienen un fuerte deseo de participar en la construcción conjunta de “la Franja y la Ruta” y una comunidad de futuro común de la humanidad. China ha firmado un Memorando de Entendimiento sobre cooperación con 19 países de América Latina.

当前,中拉关系进入全方位发展的新时代。赵本堂表示,虽然距离遥远,但拉美国家参与共建“一带一路”、构建人类命运共同体的愿望强烈,中国现在同拉美19个国家签署了“一带一路”合作谅解备忘录。

Zhao Bentang señaló además que la razón para el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina se debe principalmente a tres adherencias: la primera es adherirse al respeto mutuo y tratarse como iguales. Esta es la característica esencial de las relaciones entre China y América Latina; la segunda es adherirse al beneficio mutuo y al desarrollo común. Es el fondo más brillante de la cooperación China-América Latina; el tercero es adherirse a los intercambios y el aprendizaje mutuo. Esta es la profunda connotación de la cooperación China-América Latina.

赵本堂进一步指出,中拉关系发展这么好的原因,主要在于三个坚持,第一是坚持相互尊重、平等相待,这是中拉关系的本质特征;第二是坚持互利共赢、共同发展,这是中拉合作的最亮底色;第三是坚持交流互鉴,美美与共,这是中拉合作的深刻内涵。

Vale la pena señalar que Estados Unidos ha aumentado su intervención y sanciones contra Venezuela y Cuba bajo la epidemia, algo que ha sido condenado por la comunidad internacional. En este sentido, Zhao Bentang dijo que Estados Unidos ha ejercido su hegemonía en América Latina y siempre ha vilipendiado y advertido contra el desarrollo de las relaciones entre otros países extranjeros y países latinoamericanos, desprestigiando públicamente la cooperación entre China y América Latina, y estigmatizando la epidemia de China y América Latina. Algunos altos funcionarios estadounidenses también han persuadido a América Latina de no caer en la diplomacia y la “trampa de la deuda” de China. De hecho, todos saben cómo surgió la trampa latinoamericana. “Estados Unidos considera a América Latina como su propio patio trasero y promueve el ‘Monroeísmo’. Su propósito es controlar el desarrollo de América Latina para que dicha región nunca pueda escapar de la trampa. De lo contrario, una vez que América Latina se fortalezca, se convertirá en una amenaza para Estados Unidos”.

值得关注的是,疫情下美国仍在加大对委内瑞拉、古巴的干预和制裁,受到了国际社会的谴责。对此,赵本堂表示,美国在拉美行使霸权,始终诬蔑、警惕域外国家同拉美国家发展关系,特别是公开对中拉合作进行抹黑,包括对中国抗疫和中拉抗疫进行污名化,美国一些高官还曾劝导拉方不应该掉入中国的外交和“债务陷阱”。事实上拉美的陷阱是怎么来的,大家都很清楚。“美国把拉美视作自己的后院,推行‘门罗主义’,其目的就是要控制拉美的发展,让拉美始终摆脱不了陷阱。否则一旦拉美强大起来,就将成为美国的威胁。”

Zhao Bentang enfatizó que la cooperación de China con América Latina sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo ha logrado beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos, ayudando a América Latina a desarrollarse y extendiendo una mano a América Latina durante su desarrollo y lucha en la trampa. Esto es justo. Por lo tanto, no es China la que está creando la trampa. La comunidad internacional debería ver que la cooperación entre China y América Latina está en línea con la tendencia general del desarrollo mundial, está en línea con la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales, y debe ser apoyada.

赵本堂强调,中国同拉美开展平等互利的合作,是为了实现互利共赢,帮助拉美发展,给拉美在发展过程中、在陷阱里挣扎的时候送去一个梯子,这是正义的。所以,制造陷阱的不是中国,国际社会应该看到中拉合作是符合世界发展的大势,是符合世界的和平稳定与发展,应该得到支持。

“China y América Latina han trabajado conjuntamente para cosechar una amistad valiosa”. Mirando hacia el futuro, China y América Latina no olvidarán sus intenciones originales y seguirán adelante, para crear una nueva era de igualdad, beneficio mutuo, innovación, apertura y relaciones sino-latinoamericanas amigables para las personas”. Zhao Bentang dijo que el desarrollo de las relaciones sino-latinoamericanas no se detendrá debido a la obstrucción deliberada y el descrédito de algunas personas, y definitivamente será más amplias y mejores.

“中拉携手合作收获了‘万里存知音、天涯若比邻’的友谊。展望未来,中拉将不忘初心,砥砺前行,打造新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系。”赵本堂表示,中拉关系的发展不会因为一些人的故意阻挠和抹黑而停止,一定会越走越宽、越走越好。

