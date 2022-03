Embajador cubano en China: “nuestro socialismo es sinónimo y garantía de independencia y autodeterminación”

Beijing, 21 de marzo de 2022- El Embajador cubano en China, Carlos Miguel Pereira Hernández, participó en el Webinar 21st Century Socialism: China and Latin America on the Frontline, organizado por la plataforma Friends of Socialist China. El evento contó con la presencia de la ex-presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el embajador chino en Cuba, Ma Hui, y destacados investigadores y académicos.

El evento contó con la presencia de la ex-presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Foto: Embajada de Cuba

La cita propició el debate y el análisis teórico conceptual sobre China y su construcción socialista; su papel en la transición global al socialismo; su creciente rol internacional como defensora de la multipolaridad; el lugar de América Latina y el Caribe en la Nueva Guerra Fría liderada por EEUU; el papel emergente de China como socio clave para América Latina y el Caribe; las históricas relaciones de amistad y de cooperación entre Cuba y China; las oportunidades que ofrece la Iniciativa de la Franja y la Ruta para nuestra región; el papel del derecho internacional y de la ONU para hacer retroceder la hegemonía; entre otros importantes temas.

En su intervención, el Embajador cubano reafirmó la visión compartida por Cuba y China de construir el socialismo, partiendo desde las respectivas realidades nacionales, la confianza política mutua, la visión común de desarrollo sostenible y la máxima prioridad de bienestar para nuestros respectivos pueblos. Al mismo tiempo, calificó a China como fuerza aglutinadora, de balance y desarrollo para la región de América Latina Para América Latina y el Caribe, que “nos aporta ingredientes fundamentales que nuestros países necesitan para su desarrollo independiente, próspero y sostenible”.

De igual modo, Pereira también reafirmó que “el socialismo en Cuba ha sido y seguirá siendo sinónimo y garantía de independencia y autodeterminación, y que nuestro país no renunciará al objetivo de materializar la meta de construir un socialismo próspero, sostenible e irreversible”. También denunció el bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, “que no solo ha sido y es un castigo a resistencia al pueblo cubano, sino también, el modo cotidiano de impedir que el socialismo en Cuba se asocie al crecimiento, al progreso y a la prosperidad económica”.

El Webinar contó con la participación de destacadas personalidades, expertos, académicos. Foto: Embajada de Cuba

Por último, el Embajador cubano felicitó la plataforma Friends of Socialist China, por la organización del Webinar, el cual permite “seguir desmontando la narrativa sobre la inviabilidad del socialismo como sistema político que genera riquezas materiales, es sostenible, promueve la justicia social y la felicidad de las personas”.

Embajada de Cuba en China