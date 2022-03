Intervención del Embajador cubano en el Webinar: «21st Century Socialism: China and Latin America on the frontline»

Compartimos la versión íntegra de la intervención del embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira Hernández, por videomensaje, en el Webinar «21st Century Socialism: China and Latin America on the Frontline», organizado por la plataforma Friends of Socialist China, el pasado 19 de marzo de 2022.

Estimados amigos:

Deseo felicitar a la plataforma Friends of Socialist China por esta valiosa iniciativa de organizar este seminario y la oportunidad que me brinda para compartir con grandes amigos, colegas y académicos a los que respeto mucho, sobre un tema que gana cada vez más en relevancia teórica y práctica.

Una mirada retrospectiva a la teoría del socialismo, permite establecer de antemano que los fundadores del marxismo no pretendieron diseñar un esquema de sociedad socialista por lo que en sus obras solo encontramos las tesis fundamentales del modelo que necesariamente sustituiría al capitalismo todavía en desarrollo.

Los persistentes intentos para atribuir al modelo implantado en la URSS, un carácter exclusivo, al punto de intentar imponerle como «modelo socialista único», desvirtuaron desde el inicio las discusiones sobre las alternativas de funcionamiento del socialismo. Con la muerte de Lenin, la polémica desatada entre la dirección constituida del Partido bolchevique y la llamada oposición de izquierda, contribuyó a la emergencia de diferentes teorías sobre el modelo que debía regir en el Socialismo y, en consecuencia, los parámetros para evaluarlo.

Las profundas diferencias entre el socialismo elaborado en regiones del mundo desarrollado y el producido en el mundo que fue avasallado por la expansión mundial del capitalismo condujeron durante el siglo XX a grandes desaciertos teóricos y políticos y a no menos graves desencuentros prácticos.

Sin embargo, aunque algunos lo perciban como un fracaso, aquellas experiencias resultaron también en aportes significativos en cuanto a distribución de la riqueza social, la movilización para enfrentar la agresión del fascismo, entre otras contribuciones dentro de la esfera social y cultural.

América Latina y el Caribe tiene ante sí el desafío de continuar luchando por la conquista de su propia identidad cultural, o sea su propio proyecto de cambio, para lo cual deberá transitar por un prolongado proceso de cambios y transformaciones de sus respectivas sociedades.

Los agoreros del fin del ciclo progresista en América Latina y el Caribe andan atragantados. Sus vaticinios sobre lo «efímero» de las experiencias de cambios en la región y su incredulidad sobre la capacidad de recuperación de las fuerzas y movimientos sociales proclives a dichos cambios, se desechan en menudos pedazos, parafraseando a un entrañable poeta cubano.

Como era de esperar, las causas sociales generadoras de movimientos de izquierda, lejos de desaparecer se agudizan con el reforzamiento de la contracción económica, el deterioro de la situación social y la agudización de las luchas sociales y de las políticas neoliberales que dan lugar a su vez a nuevas crisis de ingobernabilidad.

Nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo. La sobredosis de neoliberalismo a la que ha sido sometida le han convertido en laboratorio de las políticas del llamado Consenso de Washington y también de sus fracasos, algo reconocido incluso por los propios expertos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Las ideas del pensamiento marxista siempre han sido manipuladas o tergiversadas por el capitalismo con el propósito de utilizarlas en provecho propio. Y esa suerte de dogmatismo procapitalista que continúa afectando una valoración creadora de los caminos posibles hacia el socialismo sin renunciar a los avances acumulados por sociedades precedentes, se ha apoyado también en la extraordinaria incapacidad de la izquierda, al dejarse robar grandes palabras y temas que ella misma diera a luz como: democracia, libertad, derechos humanos, que la derecha terminó usurpando y convirtiendo en sus grandes consignas. Socialismo, revolución, igualdad, son palabras que han terminado siendo estigmatizadas como si fueran monstruosos productos del totalitarismo o la sinrazón.

En sus reflexiones desde los manuscritos de los clásicos, Lenin advirtió muchas veces sobre la importancia de defender el marxismo, su esencia de enseñanza revolucionaria, de liberar su vertiente revolucionaria, de hacer trascender su lado revolucionario como doctrina y su alma revolucionaria; cuando en lugar de sugerirnos dogmas, nos demostró que el marxismo nos revela el carácter científico de su análisis y su función política como “guía para la acción”.

En virtud de lo anterior, se hace más relevante lo señalado por el ex vicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales de China y director del Centro de Investigaciones sobre el Socialismo Mundial, el profesor Li Shenming cuando afirma que la misión histórica del PCCh ha sido integrar «la verdad universal del marxismo-leninismo y la situación concreta de China». China, con su propia experiencia, ha puesto de manifiesto la validez del modelo propio, la importancia de defender las verdades universales que el marxismo encarna, y que el socialismo debe ser fruto siempre de una experiencia práctica que busca la verdad en los hechos.

Amigas y amigos:

Por su vasto tamaño y el nivel de desarrollo alcanzado, China ha pasado al primer plano del análisis de la transición global al socialismo. Se ha convertido en fuerza fundamental que impulsa el establecimiento de un sistema multipolar de relaciones internacionales y de un nuevo orden económico internacional. Por esas y otras muchas razones más, la consolidación del socialismo chino no sólo resulta crucial para este país, lo es también para la humanidad toda.

En medio de un franco proceso de rebalance en la hegemonía imperialista, resultado a su vez del debilitamiento estratégico del poderío hegemónico estadounidense, se ha desatado también una inexorable guerra ideológica y mediática contra los avances de China y en general del socialismo a escala global.

Las reservas occidentales no se restringen únicamente al supuesto autoritarismo del PCCh o el rechazo de sus líderes a los patrones liberal-burgués de democracia y derechos humanos, sino que tienen que ver cada vez más con la competencia ideológica que supone el indetenible ascenso de China como potencia global, y generadora de nuevas ideas y paradigmas, en contraposición a los sustentados históricamente por la cultura y los valores occidentales.

La centenaria experiencia del PCCh y la proclamación de la Nueva China constituyen acontecimientos fundamentales en la historia de la humanidad, gracias a los cuales hoy las fuerzas revolucionarias, progresistas y de izquierda cuentan con una gran nación que ha realizado importantes aportes teóricos y prácticos al marxismo-leninismo, enarbolando la bandera del socialismo, atemperado a sus condiciones histórico–concretas.

Ningún otro proceso socialista ha logrado rebasar con éxito las siete décadas y ningún otro Partido Comunista ha dirigido un país por tanto tiempo. China y el PCCh nos han demostrado que es posible proponerse, con soberanía, independencia y profundas convicciones, alcanzar un desarrollo sostenible.

Como ha señalado el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel: “Vemos, sobre todo, a un Partido Comunista que se ha enfrentado con firmeza y sabiduría a las más colosales adversidades y que ha sabido poner el desarrollo integral, la institucionalidad, la legalidad y a su población, en el centro de sus preocupaciones y de su labor. Su efectiva batalla contra la COVID-19 y los visibles resultados en la erradicación de la pobreza extrema, son expresiones recientes y admirables del trabajo en función de las demandas y necesidades del pueblo.

Cuba y China están unidas hoy por la determinación de construir el socialismo, partiendo de las respectivas realidades nacionales; la confianza política mutua; una visión común del desarrollo sostenible y la mayor preocupación por el bienestar de nuestros pueblos. Es conocida la entrañable relación y amistad que nos une, forjada por los líderes históricos y continuada por las actuales generaciones de dirigentes de ambas naciones.

Amigos todos:

Vivimos tiempos en los que la objetividad sobre China, Cuba y el socialismo suele ser masacrada casi a diario por gigantescas campañas de desinformación o manipulación que siguen más o menos el mismo modus operandi: primero se elabora un tipo de discurso para desmontar o reducir a cero cualquier atisbo de avance y luego, sobre la base de esa lógica reduccionista, se guía el papel de la academia y de los grandes medios de comunicación, para ensalzar o vender como “universal” visiones sesgadas y de contenido dudoso.

La verdad que constatamos es bien diferente de la que tratan de imponernos. China es hoy un importante elemento de equilibrio, estabilidad y salvaguarda de la paz mundial. China no impone modelos, no adopta medidas coercitivas unilaterales, no aplica leyes extraterritoriales, sino que defiende el multilateralismo verdadero y los principios del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

Para América Latina y el Caribe en particular, China se ha convertido en factor aglutinador, en fuerza de balance y desarrollo que nos aporta ingredientes fundamentales que nuestros países necesitan para su desarrollo independiente, próspero y sostenible.

En lo que concierne a Cuba, no podría abordarse el proceso de construcción socialista ni evaluarse el éxito o el fracaso del modelo económico y social cubano, haciendo abstracción del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Hacerlo sería profundamente injusto, pero sobre todo éticamente incoherente.

Lejos de culpar al socialismo de los problemas que objetivamente tenemos, ha sido éste la única explicación de que Cuba haya podido sobrevivir a ese cerco feroz y genocida sin renunciar a desarrollarse. El bloqueo no solo ha sido y es un castigo a la resistencia del pueblo cubano, sino también, el modo cotidiano de impedir que el socialismo en Cuba se asocie al crecimiento, al progreso y a la prosperidad económica.

El socialismo en Cuba ha sido y seguirá siendo sinónimo y garantía de independencia y de autodeterminación. La sociedad cubana es y seguirá siendo abierta al diálogo, al debate, al perfeccionamiento de sus instituciones, con una enorme voluntad por seguir ampliando su democracia, los espacios de debate y de participación política en función de materializar la meta de construir un socialismo próspero, sostenible e irreversible.

Es mi deseo que este evento, y otros espacios que brinda la plataforma Friends of Socialist China para el debate y el análisis teórico conceptual sobre China y su construcción socialista, ayude a seguir desmontando la narrativa de la inviabilidad del socialismo como sistema político que genera riquezas materiales, es sostenible, promueve la justicia social y la felicidad de las personas.

Muchas gracias.

Embajada de Cuba en China