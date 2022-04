Cuba y China refuerzan intercambios académicos

Beijing, 20 de abril de 2022- En la mañana de hoy, el embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira Hernández, fue recibido por el decano del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, Wang Wen, en la sede de esa Institución.

Durante el encuentro, ambos evaluaron las posibilidades de cooperación entre este Instituto y centro de investigaciones cubanos como el Centro de Investigaciones de Política Internacional y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa”. Al mismo tiempo, resultó una valiosa oportunidad para conocer sobre las líneas de investigación del Instituto e intercambiar sobre temas que marcan hoy la agenda internacional.

Ambas partes abordaron la necesidad de estrechar los intercambios entre expertos cubanos y chinos del sector académico. Foto: Embajada de Cuba

El Embajador cubano calificó de muy valiosa la visita al Instituto y ratificó el interés de profundizar los vínculos, tanto con la Embajada como con organismos homólogos en Cuba. De igual modo, destacó la importancia de impulsar las relaciones bilaterales en el sector académico, a través del intercambio de visitas de expertos en ambos sentidos y la participación de investigadores en eventos científicos virtuales y presenciales.

Por su parte, Wang Wen sugirió explorar oportunidades concretas de intercambio, como becas de maestría en estudios contemporáneos de China, al tiempo que trasladó su disposición de propiciar los intercambios informativos entre funcionarios de la misión diplomática y sus expertos, así como entre instituciones académicas cubanas y el Instituto.

En el encuentro también participaron investigadores del Instituto Chongyang y del Buró de Cooperación Internacional de la Universidad Renmin de China. Foto: Embajada de Cuba

En el encuentro también estuvieron presentes varios investigadores del Instituto, así como del Buró de Cooperación Internacional de la Universidad Renmin de China.

El embajador cubano, Carlos Miguel Pereira Hernández, realiza un recorrido por el Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Foto: Embajada de Cuba

El Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China (RDCY) se fundó el 19 de enero de 2013. Es el principal programa de financiación que Shanghái Chongyang Investment Group Co., Ltd. donó a la Universidad Renmin de China y estableció un fondo de educación. Como un tanque pensante de nuevo tipo, el Instituto ha propiciado el intercambio entre ex políticos, banqueros y académicos de renombre a nivel internacional, y ha recibido varios reconocimientos por sus trabajos sobre la Franja y Ruta, desarrollo financiero, gobernanza global, y macro políticas.

Embajada de Cuba en China