Cumbre de las Américas: dominación imperialista y exclusión. Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba/美洲峰会：帝国主义的统治和排斥.古巴革命政府声明

La Habana, 6 de junio de 2022.- El Gobierno de los Estados Unidos, abusando del privilegio que le otorga su condición de país anfitrión, decidió tempranamente excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles este mes de junio. Se negó a atender los justos reclamos de numerosos gobiernos para que cambiara esa posición discriminatoria e inaceptable.

2022年6月6日,哈瓦那-美国政府滥用其东道主特权,较早前便已决定将古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜三国排除在即将于6月在洛杉矶举办的第九届美洲峰会之外。美国政府拒绝理会众多国家政府的正义呼吁,拒绝改变其充满歧视性且让人不可接受的立场。

No existe una sola razón que justifique la antidemocrática y arbitraria exclusión de país alguno del hemisferio de esa cita continental. Es algo que las naciones de América Latina y el Caribe advirtieron desde la VI Cumbre celebrada en Cartagena de Indias, en 2012.

没有任何理由可为美国的反民主做法开脱,也没有任何理由可为美国随意排挤西半球国家参加美洲峰会开脱。美国的做法早在2012年于哥伦比亚卡塔赫纳举办的第六届美洲峰会上便遭到了拉丁美洲和加勒比地区国家的警告。

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez adelantó el pasado 25 de mayo que no asistiría. Era una decisión firme de Cuba si no se invitaba a todos los países del hemisferio en pie de igualdad.

古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯已于5月25日提前表态,不会出席第九届美洲峰会。

Entre la soberbia, el temor a que se escuchen verdades incómodas, el empeño en evitar que la reunión delibere sobre los temas más urgentes y complejos del hemisferio, y las propias contradicciones de su endeble y polarizado sistema político, el gobierno estadounidense optó nuevamente por la exclusión como recurso para tratar de lograr un evento sin aportes concretos, pero provechoso para la imagen del imperialismo.

这是古巴的强硬表态,因为西半球所有国家并未一视同仁地获邀参会。傲慢、害怕听到令其不安的真相、力阻峰会对西半球最迫切且最复杂的问题进行商讨、自身脆弱且两极分化并充满矛盾的政治体系,正是这样的美国政府再一次选择了排挤行为,并将排挤行为当成资源,试图打造一届没有任何贡献但有利于帝国主义形象的峰会。

Se conocen las intensas gestiones de alto nivel llevadas a cabo por los Estados Unidos con gobiernos de la región, para contener la intención de muchos de ausentarse del evento si no se invitara a todos. Estas incluyeron presiones inmorales, chantajes, amenazas y sucias maniobras de engaño. Son prácticas habituales del imperialismo que reflejan su desprecio tradicional hacia nuestros países. Merecen el más enérgico rechazo.

众所周知,为了遏制拒绝出席峰会的意图(因为西半球所有国家并未一视同仁地获邀参会),美国与美洲各国政府进行了紧张的高级别会谈。会谈包含了不道德施压、勒索、威胁和肮脏的操控欺骗。这些做法均为帝国主义的惯常手法,体现了对我们这些国家的一贯蔑视。这些做法理应被断然拒绝。

Cuba agradece y respeta la digna, valiente y legítima posición de numerosos gobiernos en defensa de la participación de todos, en igualdad de condiciones.

古巴感激并尊重众多政府在捍卫所有国家平等参会方面所持有的可敬、勇敢且合法的立场。

El liderazgo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador merece especial reconocimiento. Destacamos la clara y temprana actitud de los países miembros de CARICOM en contra de las exclusiones, así como la firme postura del presidente de Bolivia Luis Arce Catacora y de la presidenta de Honduras Xiomara Castro. La posición de Argentina como presidente de la CELAC expresa la opinión mayoritaria de la región en contra de una cumbre selectiva, como han expresado en público y en privado numerosos gobiernos de Sur y Centro América.

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的领导能力值得被特别表扬。我方谨强调说明,加勒比共同体成员国对排挤行为的反对态度较早前便已明确,玻利维亚总统路易斯·阿尔韦托·阿尔塞·卡塔科拉、洪都拉斯总统希奥玛拉·卡斯特罗均持有同样坚定立场。阿根廷作为拉美和加勒比国家共同体轮值主席国,表示区域内多数国家的意见是对奉行选择性的峰会持反对态度,众多中南美国家政府也已公开或私下做出同样表态。

Esa genuina y espontánea solidaridad, ante la acción discriminatoria de los Estados Unidos contra países de la región, refleja el sentir de los pueblos de Nuestra América. Estados Unidos subestimó el apoyo a Cuba en la región, mientras trató de imponer su política de hostilidad hacia Cuba, unilateral y universalmente rechazada, como si fuese una posición consensuada en el hemisferio, pero el debate sobre el proceso de invitación demostró lo contrario.

面对美国带有歧视性的针对区域内国家的行为,充满真实且自发的团结表现反映了我们美洲民族的真情实感。美国低估了本区域对古巴的支持,试图将单边主义敌对政策强加于古巴,却遭到了普遍拒绝。看似西半球国家对本届峰会已持一致立场,但关于受邀参会流程的辩论已证明事实并非如此。

La XXI Cumbre del ALBA celebrada en La Habana el pasado 27 de mayo, marcó sin ambages el repudio a las exclusiones y al trato discriminatorio y selectivo.

5月27日在哈瓦那召开的第21届美洲玻利瓦尔联盟峰会,明确否定了排挤行为、歧视性待遇和选择性对待。

Exclusiones de esta naturaleza confirman que los Estados Unidos concibieron y utilizan este mecanismo de diálogo de alto nivel como instrumento de su sistema hegemónico en el hemisferio, al estilo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y otros entes concebidos en el siglo XX para coartar la independencia, limitar la soberanía de las naciones de la región e impedir las aspiraciones de unidad e integración latinoamericana y caribeña.

这种排挤行为证实了美国有意设计和利用高级别对话机制作为其半球霸权体系的工具,美国如此作派类似于美洲国家组织(OAS)、美洲国家间互助条约(ITRA)以及20世纪成立的其他某些组织,均旨在限制本区域内的国家独立与主权,阻碍拉丁美洲和加勒比地区的统一及一体化志向。

Forman parte del esfuerzo por aplicar la Doctrina Monroe y promover la exclusión como arma de división, en función de claros intereses políticos, electorales y de dominación.

这些组织也是努力实施门罗主义的组织,依据明确的政治利益、选举利益和统治利益,提倡将排挤行为作为分裂武器。

No se puede hablar de “Las Américas” sin abarcar a todos los países que integran el hemisferio. Lo que nuestra región reclama es cooperación, no exclusión; solidaridad, no mezquindad; respeto, no arrogancia; soberanía y libre determinación, no subordinación.

如果没有囊括所有西半球国家,便不能说是“美洲”。我们的区域需要合作,不需要排挤;需要大气团结,不需要小肚鸡肠;需要互相尊重,不需要趾高气扬;需要主权和自主权、不需要附庸。

Se sabe de antemano que los documentos que se pretende adoptar en Los Ángeles están divorciados de los verdaderos problemas de la región y son en realidad inútiles y omisos, más allá del esfuerzo por otorgar a la OEA una prerrogativa supranacional para decidir sobre la legitimidad o no de los procesos electorales y por la imposición a los gobiernos latinoamericanos y caribeños de conductas represivas, discriminatorias y excluyentes contra los migrantes.

大家已提前得知,峰会力图在洛杉矶通过的文件与本区域的实际问题相脱节,实际上是些无用且可被忽略的文件。峰会甚至力图授予美洲国家组织一项超国家特权,用以裁定选举流程是否具备合法性,并强制拉丁美洲和加勒比地区国家政府推行针对移民的压制、歧视和排斥行为。

Sabemos que la voz de América Latina y el Caribe, como en el pasado, resonará en esos días en Los Ángeles, con la admirable y vertical ausencia de líderes fundamentales que tienen enorme autoridad política, moral y reconocimiento de sus pueblos y del mundo.

我们知道,似曾相识的拉丁美洲和加勒比之声,不久后将在洛杉矶发出回响,元首们凭借让人敬佩且正直的缺席,不仅拥有了至高的政治与道德权威,还获得了本国和世界人民的认可。

Tenemos plena confianza también en que los líderes de la región que decidan ir, sabrán fundamentar dignamente que los Estados Unidos no pueden tratar a nuestros pueblos de la manera en que lo hizo en el siglo XX.

我们深信,本区域内决定参会的国家元首也明白如何有尊严地同美国进行理论,美国不能再像20世纪那样对待我们的人民。

Cuba respalda los esfuerzos genuinos por fomentar la integración basada en la convivencia civilizada, la paz, el respeto a la diversidad y la solidaridad en todo el hemisferio. Tiene un aval ampliamente reconocido de apoyar y contribuir sin reservas con toda propuesta legítima de soluciones reales y concretas a los problemas más apremiantes que sufren nuestros pueblos. La realidad que hoy se nos presenta dista mucho de esos anhelos.

以整个西半球的文明共处、和平、尊重多样性和团结为基础,古巴支持所有为推进一体化而贡献的真挚努力。对国民面临的最急切难题,古巴保证将毫无保留地贡献切实且具体的合法解决方案,尽管如今我们面对的现实与我们心中所盼相距甚远。

(Cubaminrex)

(古巴外交部)

Embajada de Cuba en China/古巴驻华大使馆